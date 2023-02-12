ترافیک سنگین در محور چالوس، روان در محورهای هراز و فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راههای کشور آخرین وضعیت ترافیک در جادهها و محورهای مواصلاتی کشور را در ساعت ۹ صبح امروز بدین شرح اعلام کرد:
آخرین وضعیت محورهای شمالی:
-ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (رفت و برگشت) حدفاصل شهرستانک تا سه راهی دیزین
- تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)
آخرین وضعیت ترافیکی سایرمحورها:
- ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران حدفاصل شهریار تا شهر قدس
- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل گلشهر تا وردآورد در اکثر مقاطع
- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه - تهران حدفاصل نسیم شهر تا احمدآباد مستوفی
محدودیت تردد با تغییر مسیر:
۱) محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوهدشت انجام میگردد.
محورهای مسدود شریانی:
۱) ریگان – ایرانشهر
۲) کیاسر – سمنان
محورهای مسدود غیر شریانی:
۱) خوانسار – بوئین
۲) کوهرنگ – مسجد سلیمان (گردنههای چری، تاراز و شاه منصوری)
محورهای دارای انسداد فصلی:
۱) لاسم - ارجمند
۲) وازک - بلده
۳) سروآباد – پاوه
۴) سی سخت – پادنا
۵) جدید هشتگرد – طالقان
۶) گنجنامه – تویسرکان
۷) پونل - خلخال
آخرین وضعیت جوی:
- بارش برف در برخی از محورهای استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، زنجان، سمنان، مازندران، قزوین، قم، لرستان، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کردستان و کرمانشاه
- بارش باران در برخی از محورهای استانهای خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان
ضمناً محورهای شمالی دارای بارش برف و باران میباشند.
ضمناً از سفرهای غیر ضروری خودداری فرمائید.
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