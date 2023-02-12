  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۳۷

آخرین وضعیت راه های کشور

ترافیک سنگین در محور چالوس، روان در محورهای هراز و فیروزکوه

ترافیک سنگین در محور چالوس، روان در محورهای هراز و فیروزکوه

مرکز مدیریت راه های کشور از ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر رفت و برگشت و ترافیک روان در محور هراز، فیرروزکوه و آزاد راه تهران شمال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت ترافیک در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی کشور را در ساعت ۹ صبح امروز بدین شرح اعلام کرد:

آخرین وضعیت محورهای شمالی:

-ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (رفت و برگشت) حدفاصل شهرستانک تا سه راهی دیزین
- تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)

آخرین وضعیت ترافیکی سایرمحورها:

- ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران حدفاصل شهریار تا شهر قدس
- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل گلشهر تا وردآورد در اکثر مقاطع
- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه - تهران حدفاصل نسیم شهر تا احمدآباد مستوفی

محدودیت تردد با تغییر مسیر:


۱) محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوهدشت انجام می‌گردد.

محورهای مسدود شریانی:
۱) ریگان – ایرانشهر
۲) کیاسر – سمنان

محورهای مسدود غیر شریانی:

۱) خوانسار – بوئین
۲) کوهرنگ – مسجد سلیمان (گردنه‌های چری، تاراز و شاه منصوری)

محورهای دارای انسداد فصلی:

۱) لاسم - ارجمند
۲) وازک - بلده
۳) سروآباد – پاوه
۴) سی سخت – پادنا
۵) جدید هشتگرد – طالقان
۶) گنجنامه – تویسرکان
۷) پونل - خلخال

آخرین وضعیت جوی:

- بارش برف در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، زنجان، سمنان، مازندران، قزوین، قم، لرستان، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کردستان و کرمانشاه
- بارش باران در برخی از محورهای استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان
ضمناً محورهای شمالی دارای بارش برف و باران می‌باشند.
ضمناً از سفرهای غیر ضروری خودداری فرمائید.

کد مطلب 5707291

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها