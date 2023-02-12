ترافیک سنگین در محور چالوس، روان در محورهای هراز و فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت ترافیک در جاده‌ها و محورهای مواصلاتی کشور را در ساعت ۹ صبح امروز بدین شرح اعلام کرد:



آخرین وضعیت محورهای شمالی:



-ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (رفت و برگشت) حدفاصل شهرستانک تا سه راهی دیزین

- تردد روان در محورهای هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین - رشت (رفت و برگشت)



آخرین وضعیت ترافیکی سایرمحورها:



- ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران حدفاصل شهریار تا شهر قدس

- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه قزوین – کرج - تهران حدفاصل گلشهر تا وردآورد در اکثر مقاطع

- ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه - تهران حدفاصل نسیم شهر تا احمدآباد مستوفی



محدودیت تردد با تغییر مسیر:



۱) محور قدیم خرم آباد - پلدختر تا اطلاع بعدی مسدود بوده و تردد از مسیر جایگزین آزادراه خرم آباد - پل زال و محور خرم آباد - کوهدشت انجام می‌گردد.

محورهای مسدود شریانی:

۱) ریگان – ایرانشهر

۲) کیاسر – سمنان



محورهای مسدود غیر شریانی:



۱) خوانسار – بوئین

۲) کوهرنگ – مسجد سلیمان (گردنه‌های چری، تاراز و شاه منصوری)



محورهای دارای انسداد فصلی:



۱) لاسم - ارجمند

۲) وازک - بلده

۳) سروآباد – پاوه

۴) سی سخت – پادنا

۵) جدید هشتگرد – طالقان

۶) گنجنامه – تویسرکان

۷) پونل - خلخال



آخرین وضعیت جوی:



- بارش برف در برخی از محورهای استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، زنجان، سمنان، مازندران، قزوین، قم، لرستان، مرکزی، همدان، چهارمحال و بختیاری، کردستان و کرمانشاه

- بارش باران در برخی از محورهای استان‌های خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان

ضمناً محورهای شمالی دارای بارش برف و باران می‌باشند.

ضمناً از سفرهای غیر ضروری خودداری فرمائید.