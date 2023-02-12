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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۲:۲۰

کنعانی مقدم در گفتگو با مهر؛

تصمیم به عفو و گذشت متهمان اغتشاشات اخیر آغازی بر گفتگوی ملی است

تصمیم به عفو و گذشت متهمان اغتشاشات اخیر آغازی بر گفتگوی ملی است

یک تحلیلگر سیاسی گفت: عفو و بخشودگی کسانی که در اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر دستخوش هیجانات شده و اقداماتی مرتکب شده بودند، آغازی بر گفتگوی ملی است.

حسین کنعانی مقدم تحلیلگر مسائل سیاسی در رابطه با ارزیابی خود از تصمیم دولت برای عفو و بخشش گروهی از افراد در اغتشاشات اخیر در قالب «بسته وحدت آفرین» پیرو فرمان اخیر رهبری اظهار داشت: فرمان مقام معظم در خصوص عفو و بخشودگی کسانی که در اغتشاشات و ناآرامی‌های اخیر دستخوش هیجانات شده بودند و اقداماتی مرتکب شده بودند که دارای عنوان مجرمانه خاصی نبود و قابلیت گذشت و عفو داشت، آغازی بر گفتگوی ملی است.

وی با تاکید بر اینکه فرمان اخیر مقام معظم رهبری می‌تواند آبی بر آتش زیر خاکستر اغتشاشات اخیر باشد، تصریح کرد: دولت نیز باید در راستای عفو رهبری اقداماتی را علی الخصوص در ایجاد فضای باز گفتگو، ایجاد کرسی‌های آزاد اندیشی و عفو و بخشودگی برخی از کسانی که در اغتشاشات اخیر برای مثال در محیط‌های دانشگاهی دچار مشکلات انضباطی شده بودند، انجام دهد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: عفو و بخشش اخیر، نشان دهنده آن است که بر اساس آیه قرآن ما با ملت، فرزندان و عزیزان خود با نگاه رأفت و رحمت برخورد می‌کنیم و این موضوع می‌تواند برای نا امیدی دشمن از ریزش نیروهای انقلاب، زمینه سازی کند.

کنعانی مقدم بیان کرد: هر چه ما بتوانیم در لبیک به فرمان رهبری اقدامات عملی انجام دهیم مورد اقبال مردم قرار خواهد گرفت. البته برخی ممکن است در مورد این تصمیم دچار خطای محاسباتی شوند و این اقدام را ناشی از ضعف نظام بدانند در حالی که این اقدام نظام کاملاً از بُعد قدرت بوده است.

وی در پایان گفت: در بسیاری از کشورها پس از ایجاد فضای آرامش عمدتاً سخت گیری ها بیشتر می‌شود در حالی که ما پس از پایان اغتشاشات از درب رحمت اقدام به بخشش کسانی کردیم که تحت تأثیر هیجانات قرار گرفته بودند.

کد مطلب 5707420
طیبه بیات

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