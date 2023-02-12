مادر گمیشانی ۴ دختر به دنیا آورد/ فرماندار: حمایت می کنیم

امید سقلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مادر اهل روستای کملر شهرستان مرزی و ترکمن نشین گمیشان در دومین زایمان خود چهار دختر به دنیا آورد.

فرماندار گمیشان افزود: با توجه به اینکه پدر این فرزندان مشمول افراد توانخواه تحت حمایت بهزیستی محسوب می‌شود مذاکراتی برای افزایش حقوق ماهیانه پدر این فرزندان انجام شده است.

وی ادامه داد: بر اساس برنامه ریزی ها مقرر است تا ضمن برقراری کمک هزینه پرستاری در بخش تهیه شیرخشک و پوشک هم مساعدت لازم انجام شود.

سقلی گفت: این فرزندان در بیمارستان صیاد شیرازی گرگان به دنیا آمده و در صحت و سلامت به سر می‌برند البته هم اکنون دو نفر از آن‌ها تحت مراقبت‌های ویژه هستند.

به گفته فرماندار گمیشان این خانواده یک فرزند پسر پنج ساله هم دارند.

به گزارش مهر؛ خانم سمیه قجقی مادر اهل روستای کملر از توابع شهرستان گمیشان در دومین زایمان خود صاحب چهار دختر شد که یکی از آن‌ها با وزن یک کیلو و ۲۰۰ گرم و سه نفر دیگر با وزن یک کیلو و ۷۰۰ گرم به دنیا آمده‌اند.

در اوایل بهمن ماه هم مادر گنبد فرزند پنج قلو به دنیا آورد.