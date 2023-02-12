دبیرخانه ثبت جهانی محوطه ازبکی در نظرآباد تشکیل شد 

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی دارایی ظهر یکشنبه در جلسه تشکیل دبیرخانه ثبت جهانی محوطه ازبکی که در نظرآباد برگزار شد، ثبت جهانی محوطه ازبکی را از اقدامات بسیار مهمی عنوان کرد که میتواند توجهات بین المللی و گردشگران را به خود جلب کند.
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر توسعه گردشگری در کشور، ثبت جهانی محوطه ازبکی را باعث رونق گردشگری در منطقه دانست.
وی با اشاره به اینکه نخستین خشت دستساز بشر در یکی از تپههای محوطه ازبکی با قدمت ۹ هزار سال به دست آمده، افزود: ارزش باستانی این اثر بسیار بالاست و ثبت این محوطه باستانی جزو مهمترین اقداماتی است که باید در استان صورت گیرد.
سرپرست اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی البرز حمایت و تعامل سایر دستگاههای شهرستان و استان ازجمله شهرداری، فرمانداری، محیط زیست و … را برای این اقدام ضروری دانست و گفت: ثبت جهانی این تپه کاری زمانبر است و نیاز به مشاورین خبره دارد؛ برای این منظور در اعتبارات سال آینده بودجهای در نظر گرفته میشود. همچنین استفاده از ظرفیت دوستداران میراثفرهنگی و محوطه ازبکی برای این کار ضروری است.
به گفته دارایی ثبت جهانی محوطه ازبکی نیاز به دادههای اطلاعاتی و علمی قوی در زمینه باستانشناسی و کاوشهای مستمر دارد. همچنین لازم است زیر ساختها، پایگاه دانشی و کارگاههایی در محل این تپه ایجاد شود.
فرماندار نظرآباد در این جلسه تشکیل دبیرخانه ثبت جهانی محوطه ازبکی را اقدامی ارزشمند عنوان کرد و گفت: محوطه تاریخی ازبکی گوهری قیمتی در شهرستان نظرآباد است که میتواند به جذب گردشگران کمک کند.
حسین بغدادی افزود: نظرآباد با داشتن روستاهای هدف گردشگری مانند نجم آباد، محوطه ازبکی و تپههای تاریخی ظرفیتهای مناسبی برای جذب گردشگران دارد.
در پایان مهدی اربابنیا به عنوان مسئول ثبت جهانی محوطه تاریخی ازبکی معرفی شد.
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