خبرگزاری مهر - گروه بین الملل: ۱۴ فوریه ۲۰۱۱ مردم بحرین همگام با دیگر کشورهای عربی علیه دیکتاتوری در کشور خود قیام کردند. شیعیان بحرین که بیش از ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند عملاً در حاشیه به سر می برند و آل خلیفه آنها را تبدیل به شهروندان درجه دوم کرده است. در این راستا انقلابیون بحرین در سال های اخیر با تداوم انقلاب ۱۴ فوریه به روش های مختلف سعی کرده اند که به استبداد آل خلیفه پایان دهند. اکنون ۱۲ سال از انقلاب مردم بحرین می گذرد و هرچند این انقلاب سرنگونی آل خلیفه را به دنبال نداشته است اما معارضان و رهبران انقلاب ۱۴ فوریه بیش از هر زمان دیگر متحد و منسجم هستند و این یک زنگ خطر واقعی برای بقای دیکتاتوری آل خلیفه است.



در این راستا روز دوشنبه ۲۴ بهمن ماه ساعت ۱۰ خبرگزاری مهر میزبان جمعی از رهبران انقلاب ۱۴ فوریه بحرین است. رهبران بحرینی در کنفرانس خبری با عنوان «۱۲ سال پایداری؛ کنفرانس خبری سران انقلاب بحرین به مناسبت سالروز انقلاب ۱۴ فوریه» برنامه های آینده خود برای تداوم اهداف انقلاب ۱۴ فوریه را اعلام خواهند کرد.

در این نشست شیخ عبدالله الدقاق از سران جنبش مقاومت بحرین، دکتر راشد الراشد از سران جنبش مقاومت بحرین، سید مرتضی السندی از رهبران جریان الوفاء الاسلامی، شیخ عبدالله صالح معاون دبیر کل جمعیت عمل اسلامی بحرین، دکتر سعید الشهابی رئیس جنبش الاحرار الاسلامیه و دکتر ابراهیم العرادی مدیر دفتر سیاسی ائتلاف جوانان انقلاب ۱۴ فوریه سخنرانی خواهند کرد.