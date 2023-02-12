تظاهرات اعتراضی صدها هزار کارمند بخش بهداشت در اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، صدها هزار نفر از کارمندان بخش خدمات درمانی اسپانیا امروز یکشنبه در شهر مادرید پایتخت این کشور در اعتراض به ضعف دولت شان در حمایت از بخش خدمات درمانی عمومی تظاهرات کردند.

به گزارش رویترز، معترضان مردمی در این خصوص اعلام کردند که تخریب نظام بهداشت عمومی ناشی از اقدامات دولت محافظه کار کشورشان است.

به گزارش این خبرگزاری، دولت مادرید در سال‌ های گذشته به‌ ویژه از زمان شروع همه‌ گیری کرونا در سال ۲۰۲۰ میلادی، به دلیل پرسنل ضعیف بیمارستان‌ ها و مراکز مراقبت‌ های بهداشتی، هدف انتقادها بوده است.

معترضان مردمی می گویند که دولت خدمات بهداشت عمومی را برچیده و از ارائه دهندگان بخش خصوصی در حوزه درمان حمایت می کند.

مردم معترض با سردادن شعار و تکان دادن پرچم هایشان، مرکز شهر مادرید را اشغال کردند.

یکی از کارکنان بخش خدمات درمانی اسپانیا به رویترز گفت: آنها حقوق ما را به جای آن که افزایش دهند، کاهش داده‌ اند. ما در کار غوطه ور شده‌ و هیچ حمایتی نمی‌ شویم. ما در خطر نابودی قرار گرفته‌ ایم.

یک سخنگوی دولت محلی مادرید در این ارتباط خبر داد که شمار تظاهرکنندگان معترض ۲۵۰ هزار تَن برآورد می شود؛ این در حالی است که برگزارکنندگان، شمار مردم معترض را نزدیک به یک میلیون نفر برآورد کرده اند.