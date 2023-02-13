آغاز رقابت های المپیاد دانش آموزان دختر متوسطه کشور در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر زیدآبادی نژاد صبح دوشنبه در خصوص برگزاری المپیاد ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور در شیراز بیان کرد: مسابقات ورزشی والیبال و بسکتبال دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه کشور در شیراز، یادواره شهدای مدارس زینبیه و ثارالله شهرستان میانه و همچنین شهدای دانش آموز حرم مطهر شاهچراغ (ع) با حضور ۵۲ تیم از تمامی استانهای کشور برگزار شده است.
رئیس اداره تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی آموزش و پرورش فارس افزود: ۲۳ تیم در رشته بسکتبال دختران و ۲۹ تیم نیز در رشته والیبال دختران در این مسابقات که از ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه برگزار میشود حضور دارند.
زیدآبادی نژاد گفت: همه تیمها روز یکشنبه ۲۳ بهمن وارد شیراز شدند و مسابقات از صبح روز دوشنبه ۲۴ بهمن آغاز میشود.
زید آبادی نژاد گفت: مراسم قرعه کشی روز یکشنبه ۲۳ بهمن برگزار شد و تیمها حریفهای خود را شناختند.
وی خاطر نشان میشود: مسابقات والیبال و بسکتبال پسران دانش آموز دوره متوسطه دوم کشور پیش از این از تاریخ ۱۵ الی ۲۰ بهمن در شیراز برگزار شده است.
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