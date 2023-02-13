بیشترین سرمایه گذاری آذربایجان شرقی توسط بخش خصوصی انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان صبح روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی تبریز اولین اتاق بازرگانی در سطح ایران می‌باشد اظهار کرد: اتاق بازرگانی نقش ویژه ای در حرکت بخش خصوصی کشور دارا بوده و پرچم دار توسعه اقتصادی استان آذربایجان شرقی است لذا در همین خصوص مشارکت صاحبان کسب و کار و فعالین اقتصادی در تشکیل اتاق بازرگانی قوی از اهمیت ویژه ای برای اقتصاد استان آذربایجان شرقی طی ۴ سال آینده برخوردار است.

پرنیان افزود: به اعتقاد بنده اگر بخواهیم سرعت حرکت اقتصاد استان آذربایجان شرقی را افزایش و به اقتصادی پویا و متکی به ظرفیت‌های استان تبدیل کنیم باید با نگاه به کشورهای اطراف، برای اتاق نقش ویژه ای در نظر بگیریم که بر همین اساس تمامی دستگاه‌های اجرایی در حوزه تولید و اقتصاد پشتیبان اتاق بازرگانی بوده و نقشه راه اقتصاد استان باید از طریق اتاق بازرگانی که برخواسته از فعالین استان می‌باشد ترسیم شده و ما نیز به عنوان دستگاه‌های اجرایی وظیفه همراهی را عهده دار می‌باشیم.

وی با اشاره به فرمایش اخیر مقام معظم رهبری در جمع تولیدکنندگان تاکید کرد: بیشترین سرمایه گذاری استان آذربایجان شرقی توسط بخش خصوصی بوده و اقتصاد استان بر پایه اقتصاد خصوصی می‌باشد که بر همین اساس امید است این اتفاق مهم باعث همراهی بدنه اقتصادی استان و مشارکت قابل توجهی برای انتخاب نماینده‌ها و تشکیل اتاقی مقتدر که بتواند برای مشکلات اقتصادی استان و حتی کشور نسخه پیچی کرده و راه حل ارائه دهد شود.

پرنیان ادامه داد: تصاحب بازارها و تولید ثروت به عنوان مهم‌ترین رکن بهبود زندگی مردم می‌باشد که در همین عرصه تشکر خود را لایق فعالین اقتصاد استان و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی می دانم و امید دارم تا دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی حماسه‌ای قابل توجه رقم زده و متفاوت‌تر از سال‌های گذشته و با حضور پر شور فعالان اقتصادی به انجام برسد.

وی در خصوص تعداد کاندیداهای انتخابات پیش رو عنوان کرد: ۸۱ نفر کاندیدا در سطح استان داشتیم که این رقم، رشد قابل توجهی را نسبت به گذشته داراست چرا که بر همین اساس استان آذربایجان شرقی رتبه چهار را در سطح کشور به خود اختصاص داده است.

پرنیان ادامه داد: از بین ۸۱ نفر کاندیدا، طبق آگهی صادر شده از سوی انجمن نظارت بر انتخابات کشور، احراز اولیه صلاحیت ۶۷ نفر صورت گرفته و احراز اولیه صلاحیت مابقی نفرات به علت فقدان و نقص مدارک احراز انجام نشده است.

پرنیان خاطر نشان کرد: افرادی که در چند روز پیش رو تأیید صلاحیت نشدند فرصت اعتراض دارند رفع نقص کنند و یا اسنادی را که بارگذاری نشده اند را بارگذاری کنند که در همین خصوص روزهای ۲۶ و ۲۷ ماه جاری شورای عالی نظارت مسئولیت رفع نواقص و بارگذاری اسناد را عهده دار است.

وی افزود: ۳٠ بهمن ماه و یک اسفند ماه شورای عالی نظارت که مافوق انجمن نظارت بر انتخابات کشور می‌باشد صلاحیت افراد را بررسی و در روز دوم اسفند ماه سال جاری صلاحیت نهایی افراد اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان صمت استان آذربایجان شرقی ادامه داد: نامزدهای انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی به مدت هفت روز از دوم اسفند تا آخرین دقایق هشتم اسفند ماه فرصت دارند تا تبلیغات خود را به سرانجام برسانند چرا که در روز نهم اسفند ماه تبلیغات ممنوع خواهد شد و در روز دهم اسفند ماه سال جاری انتخابات سراسری اتاق بازرگانی در مکان‌های تعیین شده توسط هیئت نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی استان آذربایجان شرقی به شکل الکترونیکی ثبت رأی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سطح استان ۱۵ نفر منتخب خواهیم داشت ادامه داد: در چهار بخش صنعت، بازرگانی، کشاورزی و معدن ۵ منتخب در بخش صنعت، ۵ منتخب در بخش بازرگانی، ۳ منتخب در بخش کشاورزی و ۲ منتخب در بخش معدن خواهیم داشت.

وی در خصوص شرایط لازمه برای کاندیدا شدن اظهار کرد: هم فرد شخصی و نیز شرکت حقوقی باید کارت بازرگانی فعال یا کارت عضویت فعال داشته باشد که لازم است از عضویت وی دو سال سابقه پیوسته یا ناپیوسته به ثبت برسد اما از شرایط دوم که اختصاصی می‌باشد تابعیت ایرانی، داشتن اعتقاد به جمهوری اسلامی ایران، عدم سابقه ورشکستگی، عدم محکومیت به مجازاتی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و احراز فعالیت‌های تجاری که بند اول و اخر بر هیئت نظارت شهر تبریز بسیار حائز اهمیت است.

پرنیان افزود: فرد علاوه بر اینکه کارت بازرگانی و یا عضویت فعال داشته باشد ملزم است در طی یک سال گذشته حداقل ۱۵ میلیارد فروش در قالب اظهار نامه مالیاتی یا در طی یک سال گذشته سابقه میانگین بیمه ۲٠ نفر را دارا باشد و یا اینکه دارای گواهینامه صادرکننده و تولید کننده نمونه باشد.

وی اظهار کرد: استان آذربایجان شرقی در ۱۲ ماه سال گذشته ۸۵٠ میلیارد تومان حقوق دولتی دریافت کرده است که این رقم تا به امروز در سال جاری به مبلغی بالغ بر ۲ هزار و ۱٠٠ میلیارد رسیده است.

وی افزود: ۹٠ درصد معادن بر خط سامانه جامع تجارت پیش می‌روند که تا آخر ماه جاری این آمار به صد درصد خواهد رسید.