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۲۵ بهمن ۱۴۰۱، ۸:۰۶

تیراندازی در دانشگاه میشیگان آمریکا/ ۸ نفر کشته و زخمی شدند

تیراندازی در دانشگاه میشیگان آمریکا/ ۸ نفر کشته و زخمی شدند

رسانه‌های آمریکا از وقوع تیراندازی در دانشگاه دولتی میشیگان و زخمی‌شدن شماری از دانشجویان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های آمریکا اعلام کردند شامگاه دوشنبه فردی مسلح دانشجویان حاضر در محوطه دانشگاه دولتی میشیگان را به رگبار بسته و فرار کرده است.

خبرگزاری ان‌بی‌سی‌نیوز به نقل از پلیس دانشگاه گزارش داد که در این حادثه دست‌کم ۵ نفر زخمی شدند و وضعیت برخی از آنها وخیم گزارش شده و احتمال مرگ آنها وجود دارد.

پلیس دانشگاه در بیانیه‌ای دیگر اعلام کرد که علاوه بر ۵ نفر زخمی که به بیمارستان منتقل شده‌اند، ۳ نفر دیگر در این حادثه کشته شده‌اند.

به گفته مقامات دانشگاه شیکاگو، در پی این تیراندازی مرگبار، فعالیت‌های این دانشگاه تا ۴۸ متوقف می‌شود.

کد مطلب 5708953
محسن وفایی

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