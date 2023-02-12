آمریکا: به علت «تشخیص اشتباه راداری»، آسمان ایالت مونتانا بسته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، فرماندهای دفاع هوافضای آمریکای شمالی (NORAD) با انتشار بیانیهای اعلام کرد ساعاتی پیش به علت «نقص و تشخیص راداری» به اشتباه آسمان ایالت مونتانا بسته شد، اما پس از ارسال جنگنده اف -۲۲ و عملیات جستجو، هیچ شیِ و پرنده تهدیدآمیزی شناسایی نشد.
همزمان جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا بامداد یکشنبه با انتشار توییتی اعلام کرد دستور داده «یک شی ناشناس که حریم هوایی کانادا را نقض کرده بود، سرنگون شود.»
بنا بر گزارش رسانههای آمریکا، این سومین شی و پرنده ناشناسی است که در دو هفته گذشته وارد حریم هوایی منطقه آمریکای شمالی شده و سرنگون میشود.
دولت و رئیسجمهور آمریکا هفته پیش اعلام کردند ارتش این کشور یک «بالون جاسوسی متعلق به دولت چین» سرنگون کرد که وارد آسمان کانادا و آمریکا شده بود؛ دولت چین میگوید این بالون تحقیقاتی بوده و نه جاسوسی.
به نوشته رویترز، پس از ورود بالون چینی به حریم هوایی آمریکا و کانادا، دو کشور در آمادهباش کامل هوایی قرار گرفتهاند.
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