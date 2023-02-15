هوشنگ فولادی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه وضعیت شهرستان کوهرنگ نامساعد و وخیم است اظهار کرد: بارش برف و در حال حاضر بارش باران مشکلات را توأمان کرده است و آب همه معابر و مکانها را در برگرفته است.
وی با اذعان بر اینکه خدماترسانی به کندی انجام میشود چون امکان این کار وجود ندارد و تجهیزات کم است تصریح کرد: بسیج سازندگی حدود ۱۵ دستگاه ماشینآلات سنگین در اختیار داشته است که در حال کار هستند و پیگیر هستیم تا با اضافه کردن بلدوزر و گریدر برف را از معابر و کوچهها تخلیه کنیم، بخشی از برف از کوچهها خارج شده است اما جایی نیست که بتوان مابقی آن را تخلیه کنیم.
فولادی با اشاره به اینکه گروههای جهادی از چندین روز گذشته در شهرستان کوهرنگ در حال امدادرسانی هستند، گفت: برف خانهها را محاصره کرده و گروههای جهادی تلاش کردند تا برف اطراف لولههای بخاری و جلوی منازل را کم کنند و همچنین آبراهها را تخلیه کردند.
وی با تاکید بر اینکه نیازمند کمک هستیم و پیگیریم تا فردا چند گروه جهادی دیگر برای کمک و امدادرسانی به شهرستان کوهرنگ اعزام شوند گفت: پایگاههای بسیج و نواحی حوزههای مقاوت بسیج آماده جمعآوری کمکهای مردم و توزیع آنها هستند.
فولادی تصریح کرد: باید با همافزایی و کمک به مردم شهرها و روستاهای شهرستان کوهرنگ بخشی از مشکلات آنان را رفع کنیم.
وی با اشاره به اینکه شهروندانی که ماشینآلات سنگین دارند و تمایل دارند بهصورت داوطلبانه به شهرستان کوهرنگ اعزام شوند میتوانند به مراکز بسیج سازندگی، فرمانداریها و شهرداریها مراجعه کنند گفت: چندین گروه جهادی دیگر در امامقیس در حال فعالیت هستند، چند گروه دیگر در حال اعزام به گردنه گوشنگلی هستند، در شهرستان شهرکرد، گروههای جهادی در پاکسازی معابر و خیابانها مشارکت دارند.
فولاد: خاطر نشان کرد با پیگیریهای صورت گرفته قرارگاه خدماترسانی از تهران نیز به استان و شهرستان کوهرنگ اعزام خواهد شد.
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