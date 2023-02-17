صعود قابل توجه تکواندوکاران ایران در رنکینگ المپیکی

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از گذشت ۱۷ روز از سال ماه فوریه، سرانجام سایت رسمی فدراسیون جهانی تکواندو، رنکینگ جدید را که معمولاً ابتدای هر ماه اعلام می‌شود را منتشر کرد که جایگاه تکواندوکاران کشورمان با تغییرات چشمگیری همراه شد.

در رنکینگ ماه فوریه، امتیازات تورنمنت‌های بین المللی و البته رقابت‌های قهرمانی جهانی و آسیایی نوجوانان به میزبانی بلغارستان و ویتنام در سال ۲۰۲۲ لحاظ شده که جایگاه نمایندگان ایران به ویژه قهرمانان نوجوان کشورمان در این ۲ رویداد در جدول صعود داشته است.

در وزن ۵۸- کیلوگرم گروه آقایان، ابوالفضل زندی قهرمان نوجوانان جهان و آسیا ۲۰۲۲ با کسب ۱۰۲ امتیاز در رده ۳۰ جهان ایستاد. در همین وزن مهدی حاجی موسائی با ۱۱۴.۶۲ امتیاز و بدون تغییر جایگاه ۲۶ خود را حفظ کرد و آرمین هادی پور با ۹۸.۵۷ امتیاز در رده ۳۳ جای گرفته است. حسین لطفی با کسب ۶۷.۱۸ امتیازدر رده ۵۶ قرار دارد.

در وزن ۶۸- کیلوگرم، رضا کلهر بعد از کسب دو مدال طلای قهرمانی نوجوانان جهان در صوفیه و نوجوانان آسیا ۲۰۲۲ هوشیمینه، مدال برنز قهرمانی جهان در مکزیک را نیز به دست آورد تا با ۱۴۷.۸۰ امتیاز به جایگاه ۱۴ صعود کند. متین رضایی دیگر ملی پوش نوجوان کشورمان با ۲ طلای جهان و آسیا ایران جمع امتیازات خود را به عدد ۱۱۳.۲۲ رساند و تا رده سی ام بالا آمد. سروش احمدی دیگر نماینده ایران در این وزن با ۹۷.۶۵ به رتبه چهلم رفت. محمد مهدی عمادی هم با ۵۶.۵۰ امتیاز به رتبه ۷۴ رسید و فرزان عاشورزاده یک پله بالاتر از عمادی با ۵۶.۱۹ امتیاز در جایگاه ۷۵ قرار گرفت.

در وزن ۸۰- کیلوگرم، مهران برخورداری با ۱۲۱.۹۶ امتیاز در رده ۲۱ ایستاد؛ میرهاشم حسینی با کسب ۹۴.۷۰ امتیاز و یک پله صعود در رده ۲۹ جای گرفت؛ امیرمحمد بخشی نیز با کسب ۸۱.۴۲ امتیاز و ۳ پله صعود به رده ۳۵ رفت؛ دانیال بزرگی با ۶۴.۹۰ امتیاز و ۷ پله صعود به رده ۵۲ رسید. محمدحسین یزدانی دیگر نماینده ایران در این وزن با کسب ۴۱.۹۲ امتیاز و ۶ پله صعود در جایگاه هشتادم ایستاد.

در وزن ۸۰+ کیلوگرم، سجاد مردانی کاپیتان تیم ملی آقایان با وجود مصدومیت و دوری از مسابقات با ۱۵۶.۲۶ امتیاز جایگاه شانزدهم خود را حفظ کرد. ابوالفضل عباسی قهرمان نوجوانان جهان و آسیا ۲۰۲۲ با کسب ۱۱۳.۰۸ امتیاز در رده ۲۳ ایستاد و صعود چشمگیری نسبت به ماه گذشته در جدول رده بندی داشت. علی احمدی با ۶۸.۴۰ امتیاز و ۲ پله صعود در رده چهل و هفتم، علیرضا نادعلیان با کسب ۶۰.۷۰ امتیاز در جایگاه ۵۱ و علی نجفی نیز با کسب ۴۷.۷۰ امتیاز در جایگاه ۵۷ قرار گرفتند.

در گروه بانوان و در وزن ۴۹- کیلوگرم، مبینا نعمت زاده صعود یک پله‌ای داشت و با ۱۶۷.۶۰ امتیاز به رده ۱۴ رفت. غزل سلطانی با کسب ۹۰.۲۶ امتیاز و بدون تغییر در جایگاه ۳۵ قرار گرفت. در همین وزن سعیده نصیری با ۷۲.۰۴ امتیاز و ۳ پله صعود در رده ۵۰ ایستاد.

در وزن ۵۷- کیلوگرم، ناهید کیانی با کسب ۱۶۴.۵۷ امتیاز در رده دوازدهم جای گرفت. زهرا شیدایی با ۸۸.۱۴ امتیاز و یک پله صعود در رتبه ۴۲ ایستاد؛ نسترن ولی زاده نیز با کسب ۷۲.۷۰ امتیاز و ۲ پله صعود در جایگاه ۵۰ قرار گرفت.

ملیکا میرحسینی در وزن ۶۷- کیلوگرم با ۸۱.۶۸ امتیاز و بدون تغییر در رده ۳۲ وزن خود قرار گرفته است. سیده نرگس میرنواللهی نیز با کسب ۷۷.۱۲ امتیاز به جایگاه ۳۵ رفت و کوثر اساسه با ۳ پله صعود با ۶۷.۳۷ امتیاز در رتبه ۴۴ ایستاد. زینب اسماعیلی نیز با ۴۱.۵۴ امتیاز به رده ۶۹ رسید.

در وزن ۶۷+ کیلوگرم، اکرم خدابنده با ۸۸.۰۱ امتیاز در رتبه ۳۲ قرار گرفت و زهرا پوراسماعیل نیز با ۲ پله صعود و ۵۱.۹۸ امتیاز به رده چهل و هشتم رنکینگ المپیکی رفت.