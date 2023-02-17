وضعیت جسمانی توران و آذر چگونه است؟+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، توران و آذر، ۲ توله یوزی که حدود دو ماه پیش توسط یک چوپان در توران پیدا شدند، در سلامت کامل هستند.

طی روزهای اخیر در فضای مجازی مطالبی در مورد این دو توله یوز منتشر شده بود که نگرانی‌هایی را به همراه داشت.

در ویدئوی زیر آخرین وضعیت نگهداری و شرایط جسمانی این دو توله یوز را مشاهده کنید.

گفتنی است؛ سازمان محیط زیست اعلام کرده به دلیل اینکه مادر این یوزها پیدا نشده مجبور به نگهداری از آنها در سایت تکثیر شده ایم و به دنبال حذف یوزها در طبیعت نیستیم.

همچنین در پی پخش یک فیلم که محل نگهداری توله یوزها را در پشت‌بام نشان می‌داد، بهرامعلی ظاهری مدیرکل حفاظت محیط‌زیست سمنان گفت: این توله‌ها به سایت توران منتقل شده و در آنجا نگهداری می‌شوند، در مرحله شیرخوارگی این توله‌ها باید در یک اتاقک نگهداری شوند تا نسبت به تغذیه آنها اقدام شود و نمی‌توان آنها را در یک محیط باز رها کرد.

وی گفت: بسیاری از حرف‌های زده شده غیر کارشناسی است و این افراد از پرورش یوز کوچک‌ترین اطلاعی ندارند، ما برای اولین‌بار برای این توله‌ها سند رشد آماده کرده ایم، مهمترین نکته برای ما توله یوزها هستند که حال آنها خوب است.