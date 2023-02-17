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۲۸ بهمن ۱۴۰۱، ۲۱:۴۴

وضعیت جسمانی توران و آذر چگونه است؟+ فیلم

وضعیت جسمانی توران و آذر چگونه است؟+ فیلم

توران و آذر، ۲ توله یوزی که حدود دو ماه پیش توسط یک چوپان در توران پیدا شدند، در سلامت کامل هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، توران و آذر، ۲ توله یوزی که حدود دو ماه پیش توسط یک چوپان در توران پیدا شدند، در سلامت کامل هستند.

طی روزهای اخیر در فضای مجازی مطالبی در مورد این دو توله یوز منتشر شده بود که نگرانی‌هایی را به همراه داشت.

در ویدئوی زیر آخرین وضعیت نگهداری و شرایط جسمانی این دو توله یوز را مشاهده کنید.

گفتنی است؛ سازمان محیط زیست اعلام کرده به دلیل اینکه مادر این یوزها پیدا نشده مجبور به نگهداری از آنها در سایت تکثیر شده ایم و به دنبال حذف یوزها در طبیعت نیستیم.

همچنین در پی پخش یک فیلم که محل نگهداری توله یوزها را در پشت‌بام نشان می‌داد، بهرامعلی ظاهری مدیرکل حفاظت محیط‌زیست سمنان گفت: این توله‌ها به سایت توران منتقل شده و در آنجا نگهداری می‌شوند، در مرحله شیرخوارگی این توله‌ها باید در یک اتاقک نگهداری شوند تا نسبت به تغذیه آنها اقدام شود و نمی‌توان آنها را در یک محیط باز رها کرد.

وی گفت: بسیاری از حرف‌های زده شده غیر کارشناسی است و این افراد از پرورش یوز کوچک‌ترین اطلاعی ندارند، ما برای اولین‌بار برای این توله‌ها سند رشد آماده کرده ایم، مهمترین نکته برای ما توله یوزها هستند که حال آنها خوب است.

کد مطلب 5711847

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    نظرات

    • IR ۲۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      15 7
      پاسخ
      قیافة توله یوزها برخلاف متن خبر حکایت از خوشحالی آن ها نمی ده بلکه ضعف و افسردگی بر آن ها مشهود و عیان هست
    • دوست توران واذر IR ۲۳:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      9 1
      پاسخ
      سلام ماتوهین نکردیم پیشنهاد دادیم که توران واذروبه جای سبزو طبیعت وحشی ببرید
      • حسین IR ۰۳:۲۱ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
        0 0
        خاب نمیشه که حیوانی که زیست گاش کویره ببری جای سر سبز
      • RO ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
        0 0
        بدون مادر تو این سن رها بشن از بین میرن چون یوز مادر هست که میتونه فن و مهارت شکار رو بهشون یاد بده در قفس هم باید خرگوش، مرغ یا بره زنده بهشون بدن که خودشون شکار کنن تا کمی آماده شکار صحرا بشن، با گوشت آماده در قفس بی تجربه و خام بار میان و...
    • دوست توران واذر IR ۲۳:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۸
      14 1
      پاسخ
      خیلی خوشگل شدن ماشاالله دستتون درد نکنه
    • IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      ببریدشون پیش پیروز. اینجا آفتاب سوزان هلاک میشن. نه درختی نه بوته ای..
    • IR ۰۱:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
      3 0
      پاسخ
      فداتون بشم من چقدنازشدن خداخیرتون بده که ازشون نگهداری میکنید
    • IR ۰۲:۱۳ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
      3 0
      پاسخ
      الهی خداحفظشون کنه.دل ادم قنج میره براشون
    • IR ۰۳:۴۷ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
      3 0
      پاسخ
      شیرزنی شدن..به امیدخدا نسل یوزبااینهاچندبرابرمیشه
    • US ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
      0 0
      پاسخ
      بالاخره این دو تا با پیروز ملاقات کردن یا نه؟
    • هلیا IR ۰۹:۵۹ - ۱۴۰۱/۱۱/۲۹
      5 0
      پاسخ
      خدا رو شکر که خوبن و انشااله که همیشه سالم باشن و امید طبیعت ایران برای حفظ نسل ارزشمند یوزپلنگ ایرانی
    • زهرا GB ۱۳:۱۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
      6 0
      پاسخ
      مراقبین اذر و توران لطف کنید درکنار تغذیه جسمانی به روحیه شون هم توجه کنید. مثل تیمارگر پیروز که به روحیه اش هم توجه میکنه. در طبیعت یوزهای مادر تا سن یکسال و نیم در کنار غذا دادن ، بچه هاشونو نوازش میکنند و لیس میزنند. اینها هم روح دارن. قیافشون غمگینه توی عکسا. توروخدا بهشون محبت کنید

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