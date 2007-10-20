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۲۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

20 تا 30 سالگی شایع ترین سن صدمات ناشی از ضربه به جمجمه است

20 تا 30 سالگی شایع ترین سن صدمات ناشی از ضربه به جمجمه است

یک متخصص گوش ، گلو، بینی وجراح سرو گردن گفت: آمارها نشان می دهد، 20 تا 30 سالگی شایع ترین سن صدمات ناشی از تروما (ضربات) به جمجمه و گردن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی محمدی اردهالی به مناسبت دهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن ایران که 22 تا 25 آبان ماه در بیمارستان میلاد تهران برپا می شود گفت: اساس نتایج پژوهش های انجام شده از مجموعه بیمارانی که دچار تروما می شوند ، اکثریت (70 درصد) مردان و (30 درصد) زنان هستند.

مسئول برگزاری کارگاه فک و صورت" دهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان  گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ایران " تصریح کرد: بر اساس تحقیق انجام شده در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، بیشترین علت تروماهای سر و گردن مربوط به تصادفات با اتومبیل بوده و پس از آن پرتاب از بلندی و نزاع در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

محمدی اردهالی گفت: در ایران تروماها یک سوم از علل مرگ و میر را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه در دو سوم تروماها حداقل بخشی از سرو گردن درگیر می شود، یاد آور شد: این قسمت شامل صدمه به  صورت، پوست، اعصاب ، عروق گردنی و راه های هوایی ( دهان، بینی و حنجره ) و نیز استخوان هاست.

این متخصص گوش ، گلو، بینی وجراح سرو گردن افزود: گاهی یک ضربه کوچک ممکن است، منجربه شکستگی فک شده که این امر باعث انسداد راه هوایی ، خفتگی و مرگ و میر مصدوم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با آموزش کمک های اولیه وخوابانیدن مصدوم به روی شکم تا حد زیادی می توان از مرگ وی جلوگیری کرد.

محمدی اردهالی تصریح کرد: درکارگاه فک و صورت که همزمان با دهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گرن ایران برپا می شود ، ابعاد مختلف تروما مورد بحث و بررسی متخصصان ایرانی و خارجی قرار خواهد گرفت.

این متخصص سر و گردن ، استفاده از پیچ و پلاک های جدید را که جایگزین پیچ و پلاک های فلزی قدیمی شده اند و قابل جذب به بدن بیمار نیز هستند به عنوان تکنیک های نوینی بر شمرد که در این کنگره به متخصصان ارائه خواهد شد.

کد مطلب 571246

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