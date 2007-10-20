20 تا 30 سالگی شایع ترین سن صدمات ناشی از ضربه به جمجمه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجتبی محمدی اردهالی به مناسبت دهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گش، گلو، بینی و جراحی سرو گردن ایران که 22 تا 25 آبان ماه در بیمارستان میلاد تهران برپا می شود گفت: اساس نتایج پژوهش های انجام شده از مجموعه بیمارانی که دچار تروما می شوند ، اکثریت (70 درصد) مردان و (30 درصد) زنان هستند.

مسئول برگزاری کارگاه فک و صورت" دهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن ایران " تصریح کرد: بر اساس تحقیق انجام شده در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران ، بیشترین علت تروماهای سر و گردن مربوط به تصادفات با اتومبیل بوده و پس از آن پرتاب از بلندی و نزاع در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

محمدی اردهالی گفت: در ایران تروماها یک سوم از علل مرگ و میر را تشکیل می دهند.

وی با اشاره به اینکه در دو سوم تروماها حداقل بخشی از سرو گردن درگیر می شود، یاد آور شد: این قسمت شامل صدمه به صورت، پوست، اعصاب ، عروق گردنی و راه های هوایی ( دهان، بینی و حنجره ) و نیز استخوان هاست.

این متخصص گوش ، گلو، بینی وجراح سرو گردن افزود: گاهی یک ضربه کوچک ممکن است، منجربه شکستگی فک شده که این امر باعث انسداد راه هوایی ، خفتگی و مرگ و میر مصدوم خواهد شد.

وی تاکید کرد: با آموزش کمک های اولیه وخوابانیدن مصدوم به روی شکم تا حد زیادی می توان از مرگ وی جلوگیری کرد.

محمدی اردهالی تصریح کرد: درکارگاه فک و صورت که همزمان با دهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش ، گلو، بینی و جراحی سر و گرن ایران برپا می شود ، ابعاد مختلف تروما مورد بحث و بررسی متخصصان ایرانی و خارجی قرار خواهد گرفت.

این متخصص سر و گردن ، استفاده از پیچ و پلاک های جدید را که جایگزین پیچ و پلاک های فلزی قدیمی شده اند و قابل جذب به بدن بیمار نیز هستند به عنوان تکنیک های نوینی بر شمرد که در این کنگره به متخصصان ارائه خواهد شد.