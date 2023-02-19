بهگزارش خبرنگار مهر، اسماعیل سجادیمنش ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همزمان با سفر رئیس جمهور و وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استان بوشهر، ۱۶ پروژه در سه حوزه تخصصی افتتاح و کلنگزنی خواهد شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود: اعتبار ساخت و عملیات اجرایی این پروژهها ۱۹ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال است که با مشارکت بخش خصوصی تأمین شده است.
او ادامه داد: هتل، هتلآپارتمان، سفرهخانه سنتی، اقامتگاه بومگردی، مجموعه تفریحی ساحلی، کارگاه عبا بافی، مرمت و احیا خانه تاریخی، مرکز آموزش صنایعدستی و گردشگری هوایی پروژههایی هستند که افتتاح و یا کلنگزنی خواهند شد.
سجادیمنش در پایان یادآور شد: با آغاز به کار و فعالیت این پروژهها برای ۳۸۶ نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال میشود و معتقدیم که رونق زیرساختهای گردشگری و صنایعدستی در کنار اشتغال مستقیم، به اشتغال چند برابری غیر مستقیم نیز کمک میکند.
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