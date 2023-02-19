افزایش ۵۴ درصدی ترانزیت کالا در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کلیم‌الله وثوقی بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری جابجایی مسافر ۹ درصد، جابجایی کالا هشت درصد و ترانزیت کالا از پایانه‌های مرزی اردبیل ۵۴ درصد افزایش یافته است.

وی با اشاره به بهسازی ۱۸۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان افزود: این آمار در حالی ارائه شده است که سال گذشته ۱۱۲ کیلومتر روستایی بهسازی شده بود.

عضو شورای اداری استان اردبیل با بیان اینکه تعرفه تراکم راه استان اردبیل هم اندازه با میانگین کشوری است، گفت: در زمینه توسعه شبکه بزرگراهی اقدامات خوبی در استان آغاز شده و ۲۰۰ کیلومتر بزرگراه‌های استان افزایش یافته است.

وثوقی خاطرنشان کرد: میزان آسفالت راه روستایی در سال گذشته ۲۶ کیلومتر بود این در حالی است که امسال ۱۲۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان آسفالت شده که نشان دهنده رشد ۳۸۱ درصدی است.

وی در ادامه ۱۸۲ کیلومتر اجرای روکش آسفالت ،۱۱۰ کیلومتر خط کشی، و اجرای ۱۵ کیلومتر روشنایی در راه‌های استان را از دیگر اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان عنوان کرد و گفت: در استان اردبیل ۶ هزار ۷۰۰ کیلومتر انواع راه وجود دارد که ارزش روز آن نزدیک ۳۰۰ هزار میلیارد ریال است.