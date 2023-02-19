چین: آمریکا آتش بیار معرکه اوکراین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رئیس دفتر کمیسیون امور خارجی چین به آمریکا در خصوص دامن زدن به تنش‌ها در اوکراین هشدار داد.

«وانگ یی» رئیس دفتر مرکزی روابط خارجی چین اعلام کرد که آمریکا باید به عنوان یک قدرت بزرگ، در یافتن یک راه حل سیاسی برای حل بحران در اوکراین کمک کند. نه اینکه خود آتش بیار معرکه باشد.

این دیپلمات ارشد چین تاکید کرد که آمریکا باید همراه با دیگر کشورها به دنبال فرصت‌هایی (در جهت صلح) برای بهره مندی از آن باشد.

دیپلمات ارشد وزارت خارجه چین یادآور شد که این کشور به یک موضع سازنده در رابطه با بحران اوکراین پایبند بوده و ازبرگزاری مذاکرات حمایت کرده است.

وانگ همچنین متذکر شد که پکن هیچگاه دستورات یا حتی تهدیدهای آمریکا برای اعمال فشار بر روابط روسیه و چین را بر نمی تابد.

این مقام ارشد وزارت خارجه چین در سخنرانی خود در نشست امنیتی مونیخ یادآور شد که در مسئله اوکراین، موضع پکن در حمایت از مذاکرات صلح خلاصه می‌شود. پکن متنی را درباره موضع خود در مورد حل و فصل سیاسی بحران اوکراین ارائه خواهد کرد و حامی صلح و گفتگو خواهد بود.

بنا به این سند حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت باید محترم شمرده شود، اهداف و اصول منشور سازمان ملل رعایت شود، نگرانی‌های امنیتی مشروع جدی گرفته شود و تمامی تلاش‌هایی که برای صلح آمیز بودن باید مورد توجه قرار گیرد، مورد حمایت قرار گیرد.