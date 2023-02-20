قوه قضائیه به پرونده تخلفات دولت سابق رسیدگی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد حسین فلاحی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۱ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت: وضعیت اقتصادی و بازار ارز به هیچ وجه مناسب نیست اما برخی از نمایندگان فقط می‌گویند معاون اول رئیس جمهور به مجلس بیاید و درباره مشکلات ارزی پاسخ دهد که فایده‌ای ندارد.

وی بیان کرد: متأسفانه عاملان و بانیان وضع موجود در دیدار اخیر با مقام معظم رهبری در صف اول نشسته بودند. حدود ۳۰ پرونده از تخلفات دولت سابق به قوه قضائیه ارسال شده است و مردم از ما مطالبه می‌کنند که اگر دولت سابق کم کاری کرده چرا پرونده‌های آنان مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تقاضای ما از رئیس مجلس شورای اسلامی آن است که این موضوع را به رئیس قوه قضائیه منتقل کند چرا که ما در طول یک سال گذشته منتظر وقت ملاقات با وی هستیم. البته اگر دولت فعلی هم ناکارامد است باید پاسخگو باشد اما پرونده‌های تخلفات دولت سابق هم باید رسیدگی شود.

فلاحی بیان کرد: امروز وضعیت بازار و شرایط اقتصادی مردم خوب نیست و حتی افراد انقلابی و مذهبی هم از این شرایط گله مند هستند که باید مشکلات مردم مرتفع شود.