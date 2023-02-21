ایجاد مقاطع آموزشی خاص در رشته دندانپزشکی ویژه دانشجویان خارجی

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بین المللی سازی یکی از اهداف مهم آموزش پزشکی است و در این مسیر کمیته‌ای با عنوان تطبیق و متناسب سازی برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت وجود دارد.

وی گفت: در این کمیته برنامه‌های آموزشی سایر کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهیم و کسانی که می‌خواهند به طور مثال لیسانس پزشکی یا MBBs داشته باشند می‌توانند از این برنامه استفاده کنند. در واقع برای بین المللی سازی هزینه اثربخشی را هم در نظر می‌گیریم اما کیفیت آموزش را کاهش نمی‌دهیم.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با اشاره به آخرین اقدام در کمیته تطبیق و متناسب سازی برنامه‌های آموزشی برای دانشجویان خارجی در وزارت بهداشت از ایجاد یک مقطع Master برای رشته دندانپزشکی خبر داد و گفت: در این کمیته مصوب شده است که برای ۱۰ رشته تخصصی دندانپزشکی که در کشور ما در قالب دستیاری تخصصی دندانپزشکی ارائه می‌شود، مقطع مستر برای دانشجویان خارجی در نظر گرفته شود.

وی گفت: دانشجویان خارجی که فارغ التحصیل دکتری حرفه‌ای دندانپزشکی هستند می‌توانند وارد مقطع BDS که به نوعی لیسانس محسوب می‌شود، بشوند و آن را در سه سال طی کنند.

حسن زاده یادآور شد: این مدل صرفاً برای دانشجویان خارجی و در دانشگاه‌های علوم پزشکی دارای رشته دندانپزشکی و در صورت وجود متقاضی اجرا می‌شود.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با اشاره به ایجاد مقاطع تحصیلی و تعریف آن برای دانشجویان خارجی خاطرنشان کرد: پیش از این هم برای دانشجویان خارجی مقاطعی مانند mmbs یا لیسانس پزشکی و mfarm یا لیسانس داروسازی راه اندازی شده بود و هدف این است که با توجه به توانایی آموزش علوم پزشکی در ایران این افراد بتوانند در کشور خودشان در مقطعی که مورد نیازشان است کار کنند.