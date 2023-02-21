قیمت نخود در یک ماه ۱۳ درصد افزایش یافت + جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد میدانی از بازار حبوبات حکایت از افزایش قیمت نخود در این بازار دارد. در بازار حبوبات قیمت محصولات با بسته بندی کارخانه‌ای گران‌تر از فروش فله‌ای است. از این رو برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز مبادرت به فروش این دانه‌های پروتئینی هم با بسته بندی فروشگاهی و هم فله‌ای کرده‌اند.

اما با این وجود باز هم قیمت فله‌ای فروشگاه‌های زنجیره‌ای نسبت به فروشندگان سطح شهر بالاتر است. به عنوان مثال در حالی که عدس درشت هر کیلو در فروشگاه‌های حبوبات سطح شهر ۵۵ هزار تومان قیمت گذاری شده اما در فروشگاه‌های زنجیره‌ای ۵۹ هزار ۴۲۲ هزار تومان عرضه شده است. البته در برخی محصولات مانند عدس ریز این امر برعکس بوده و هر کیلو عدس ریز فله‌ای در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای ارزان‌تر از فله فروشان سطح شهر است.

نرخ نخود همچنان دارای نوسان بوده و در مدت یک هفته از ۵۹ هزار تومان با افزایش ۳.۳۹ درصدی به ۶۱ هزار تومان رسید این در حالی است که در هفته گذشته هم افزایش ۳.۵۱ درصدی داشت. به این ترتیب نخود در مدت یک ماه حدود ۱۳ درصد افزایش را در بازار خود به ثبت رساند (۵۴ به ۶۱ هزار تومان).

در ادامه قیمت حبوبات پرمصرف بدون بسته بندی (فله‌ای) می‌آید (قیمت‌ها برای هر کیلو محصول بوده و به تومان است).

جدول قیمت حبوبات پرمصرف