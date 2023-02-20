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۱ اسفند ۱۴۰۱، ۱۸:۳۹

لهستان با تدابیر امنیتی شدید به استقبال بایدن می رود

لهستان با تدابیر امنیتی شدید به استقبال بایدن می رود

دولت لهستان به منظور ملاحظات امنیتی، حمل سلاح در این کشور را در مدت حضور رئیس جمهور آمریکا در ورشو ممنوع خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دولت لهستان در نظر دارد در جریان سفر رئیس جمهور آمریکا به این کشور، تدابیر امنیتی را در پایتخت این کشور تشدید کند.

«سیلوستر مارکزاک» سخنگوی پلیس ورشو روز دوشنبه اعلام کرد که مقامات لهستانی تصمیم گرفته اند در جریان سفر «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا از ۲۱ تا ۲۲ فوریه، ممنوعیت حمل سلاح را در ورشو پایتخت این کشور اعمال کنند.

سخنگوی پلیس پایتخت لهستان در جمع خبرنگاران اعلام کرد که برابر با تصمیم وزیر کشور، حمل سلاح در فاصله زمانی مذکور که همزمان با سفر رئیس جمهور آمریکا است، ممنوع خواهد بود. به گفته این مقام پلیس ورشو این ممنوعیت شامل کسانی که به طور قانونی سلاح دارند، نیز می شود.

مارکزاک تاکید کرد دولت ورشو این تصمیمی را به دلایل امنیتی اتخاذ کرده است.

آنگونه که در اظهارات این مقام پلیس لهستان آمده است، پلیس این کشورهمچنین تصمیم دارد جریان سفر بایدن، نیروهای پلیس بیشتری را از سایر مناطق این کشور به ورشو اعزام کند.

رئیس جمهور آمریکا در حال حاضر در کی یف پایتخت اوکراین به سر می برد و قرار است توقف کوتاهی نیز در لهستان داشته باشد.

کد مطلب 5713937

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