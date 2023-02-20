محموله شترمرغ زنده بدون مجوز در سرخه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جلال حسینی شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی ستاد فرماندهی انتظامی سرخه از کشف محموله شترمرغ در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: بعد از ظهر امروز مأموران انتظامی شهرستان در بازرسی از خودروهای عبوری از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه کامیون مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی با بیان اینکه این کامیون بار شترمرغ زنده داشت، افزود: در بررسی‌ها مشخص شد که این بار دارای مجوزی نیست و در نتیجه قاچاق محسوب می‌شود.

فرمانده انتظامی سرخه با بیان اینکه این کامیون با بار شترمرغ زنده توسط مأموران متوقف شد، گفت: در بازرسی از این کامیون ۱۵ قطعه شترمرغ زنده یافت شد.

حسینی با بیان اینکه حمل طیور و حیوانات بدون مجوز قرنطینه‌ی دامپزشکی و بدون داشتن بارنامه مجاز مصداق قاچاق حساب می‌شود، گفت: این محموله توقف و برای تکمیل پرونده تحویل دامپزشکی و مراجع قضائی شد.