رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با امیرعبداللهیان دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز یکشنبه در محل وزارت امور خارجه با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار با تشریح دستاوردهای سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به چین در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی، در زمینه تحولات روابط کشورمان با همسایگان و همچنین دیدار و گفتگوهای انجام شده در خلال دیدار اخیر خود از چند کشور آمریکای لاتین مطالبی ارائه و بر اهمیت رایزنی‌های دوره‌ای موجود بین وزارت امور خارجه و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.

جلال زاده رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار با تشریح دیدگاه‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خصوصاً اعضای کمیسیون سیاست خارجی در حوزه روابط و سیاست خارجی بر تداوم همفکری و تعامل نزدیک و مستمر بین دستگاه دیپلماسی و مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.