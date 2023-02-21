نمایشگاه عرضه کالاهای اساسی در کرمانشاه تا ۱۲ اسفند ادامه دارد

علی چاله چاله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاه توزیع اقلام تنظیم بازاری، اظهار کرد: این نمایشگاه با هدف تنظیم بازار محصولات کشاورزی به مدت ۱۲ روز در محل دائمی نمایشگاه‌های در پارک شاهد شهر کرمانشاه از روز گذشته یکم اسفندماه بر پا شد.

وی افزود: این نمایشگاه با هدف تنظیم اقلام اساسی با محوریت گوشت قرمز به منظور تعادل بخشی به بازار گوشت قرمز برپا شده که تمامی محصولات با قیمت‌های مصوب شده در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس اقدامات انجام شده برای عرضه کالاهای مورد نیاز مردم به قیمت‌های مناسب‌تر و پایین‌تر از قیمت‌های بازار، پیش‌بینی می‌شود که از این نمایشگاه استقبال خوبی صورت گیرد.

چاله چاله خاطر نشان کرد: اقلام عرضه شده در این نمایشگاه شامل برنج، انواع گوشت قرمز گرم و منجمد، مرغ، تخم مرغ، شکر، قند، روغن و… است.

وی با تاکید بر عرضه اقلام اساسی بر اساس نیاز سنجی‌های مردم در نمایشگاه تنظیم بازار، عنوان کرد: عرضه گوشت در این نمایشگاه به صورت‌های مختلف شامل گوشت چرخ کرده، دام سنگین و دام سبک و نیز مرغ و تخم‌مرغ انجام می‌گیرد که قیمت مصوب گوشت منجمد در این نمایشگاه ۱۵۵ هزار تومان به ازای هر یک کیلو خواهد بود.

وی ادامه داد: هر کیلو گرم گوسفندی ۲۷۰ هزار تومان، هر کیلو گوشت گوساله بین ۲۵۵ تا ۲۶۵ تومان، هر شانه تخم‌مرغ ۸۲ هزار تومان، هر کیلو شکر ۱۹ هزار تومان، هر کیلو قند، هر کیلو قند ۲۴ هزار تومان و انواع روغن‌ها با قیمت مصوب شده حدوداً ۲۰ درصد زیر قیمت بازار در نمایشگاه تنظیم بازار عرضه می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه با اشاره به افزایش قیمت گوشت طی روزهای اخیر در بازار، تاکید کرد: برپایی نمایشگاه و عرضه گوشت قرمز در آن عملاً روند عرضه گوشت با قیمت‌های بالا را تغییر داد و اتحادیه‌های عرضه گوشت در استان کرمانشاه پس از خرید دام از عشایر و روستاییان و پس از کشتار و تأیید دامپزشکی به طور عرضه مستقیم و بدون واسطه و دلال توزیع می‌کنند.

چاله چاله در پایان با اشاره به اینکه گرانی گوشت و برخی اقلام به طور کشوری بروز پیدا کرد، گفت: با تغییر رخ داده در بازار و نوسانات ایجاد شده در بازار اقلام اساسی به منظور حذف واسطه‌ها و حمایت از مردم و نیز آمادگی بازار برای بازار شب عید و ماه مبارک رمضان بر پایی نمایشگاه تنظیم بازار را الزامی دانستیم که مردم تا ۱۲ اسفند ماه از ساعت ۱۵ الی ۲۰ به این نمایشگاه مراجعه کنند.