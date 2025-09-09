تکمیل چرخه توزیع هوشمند گوشت قرمز در کرمانشاه

احسان باقرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات نشست اخیر ستاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: در این جلسه، بحث هوشمندسازی توزیع گوشت قرمز بهعنوان یکی از موضوعات اصلی مطرح شد و خوشبختانه این طرح که از حدود یکی دو سال گذشته وارد مرحله اجرا شده، در آستانه تکمیل قرار دارد.
وی افزود: هوشمندسازی توزیع گوشت قرمز به معنای ایجاد یک زنجیره منظم، شفاف و قابل رصد از تولید تا عرضه است که باعث میشود تمامی حلقههای این چرخه تحت نظارت دقیق قرار گیرند. با اجرای کامل این فرایند، انتظار میرود علاوه بر ساماندهی بازار، قیمت تمامشده گوشت قرمز نیز برای مصرفکنندگان کاهش یابد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ادامه داد: در جلسه اخیر، تصمیمات مهمی برای ساماندهی بازار سیمان استان اتخاذ شد که اجرای آنها میتواند از نوسانات غیرمنطقی قیمتها جلوگیری کند و شرایط عرضه این محصول را به ثبات برساند.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صمت بهطور جدی موضوع رصد و کنترل بازارهای کالایی بهویژه کالاهای استراتژیک را در دستور کار دارد و در استان کرمانشاه نیز تلاش بر این است که با همکاری همه دستگاههای ذیربط، آرامش در بازار کالاهای اساسی برقرار باشد.
