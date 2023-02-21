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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۱:۰۴

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کرمانشاه:

تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان کرمانشاه در اولویت قرار دارد

تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان کرمانشاه در اولویت قرار دارد

کرمانشاه- مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کرمانشاه گفت: تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان کرمانشاه در اولویت قرار دارد.

سردار بهروز خوشبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همکاری و مشارکت با سایر ادارات و ارگان‌های استان کرمانشاه از برنامه‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کرمانشاه است.

وی افزود: یکی از اولویت‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کرمانشاه در حال حاضر تدوین دانشنامه دفاع مقدس و تکمیل بخش‌های باقی مانده از جلد اول دانشنامه است و نیز موضوع مهم دیگر بحث تکمیل موزه دفاع مقدس استان کرمانشاه و طراحی سوژه و موزه آرایی است.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کرمانشاه با تاکید بر استفاده از ظرفیت خانه نخبگان استان کرمانشاه برای همکاری و همراهی در برنامه‌های بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان کرمانشاه، عنوان کرد: نخبگان به یاری بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان بیایند و در ارائه ایده و طرح موزه دفاع مقدس استان کرمانشاه و در زمینه نویسندگی مقالات دانش نامه دفاع مقدس استان کمک کنند.

خوشبخت تصریح کرد: استان کرمانشاه دارای سه موزه است که در کرمانشاه، گیلانغرب و یادمان مرصاد واقع شده و پروژه موزه دفاع مقدس کرمانشاه در ۱۴ هکتار با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی فاز نخست در حال پیگیری است و با توجه به برنامه بنیاد حفظ آثار تا سال ۱۴۰۴ تکمیل خواهد شد.

وی ادامه داد: عملیات ساخت موزه یادمان مرصاد ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما عملیات موزه آرایی آن هنوز آغاز نشده و موزه گیلانغرب نیز همچنین ۵۰ درصد کار موزه آرایی باقی مانده است.

کد مطلب 5714101

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