موزه دفاع مقدس مازندران با گذشت ۱۸ سال پیشرفت مناسب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن سلامی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و هیئت امنای موزه دفاع مقدس استان گفت: موزه دفاع مقدس و مقاومت استان پس از ۱۸ سال از آغاز ساخت، آن گونه که انتظار میرفت مورد توجه و تکمیل قرار نگرفته است.
وی افزود: این موزه علاوه بر ظرفیت فرهنگی و گردشگری، یک محیط ارزشمند و آرمانی است که با شهدای استان پیوند خورده و حفظ این سرمایه نیازمند همکاری جدی همه دستگاهها و خیرین است.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان ادامه داد: تکمیل ۴۰ درصد باقیمانده این موزه باید به یک اولویت تبدیل شود و منابع پایدار مالی و اعتباری برای آن اختصاص یابد.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان از جمعآوری بیش از هزار و ۳۰۰ اثر و سند مرتبط با جنگ ۱۲ روزه خبر داد و بر لزوم استفاده از ظرفیتهای مختلف فرهنگی، هنری و رسانهای برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس تأکید کرد.
