۱۲ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

موزه دفاع مقدس مازندران با گذشت ۱۸ سال پیشرفت مناسب ندارد

ساری - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس مازندران با اشاره به اینکه پس از ۱۸ سال ساخت موزه دفاع مقدس استان به اندازه کافی پیشرفت ندارد، خواستار حمایت برای تکمیل این پروژه ملی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن سلامی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و هیئت امنای موزه دفاع مقدس استان گفت: موزه دفاع مقدس و مقاومت استان پس از ۱۸ سال از آغاز ساخت، آن گونه که انتظار می‌رفت مورد توجه و تکمیل قرار نگرفته است.

وی افزود: این موزه علاوه بر ظرفیت فرهنگی و گردشگری، یک محیط ارزشمند و آرمانی است که با شهدای استان پیوند خورده و حفظ این سرمایه نیازمند همکاری جدی همه دستگاه‌ها و خیرین است.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان ادامه داد: تکمیل ۴۰ درصد باقی‌مانده این موزه باید به یک اولویت تبدیل شود و منابع پایدار مالی و اعتباری برای آن اختصاص یابد.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان از جمع‌آوری بیش از هزار و ۳۰۰ اثر و سند مرتبط با جنگ ۱۲ روزه خبر داد و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مختلف فرهنگی، هنری و رسانه‌ای برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس تأکید کرد.

