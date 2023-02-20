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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۰:۳۳

آلمان: دلایل حقوقی برای اقدام علیه سپاه پاسداران نداریم

آلمان: دلایل حقوقی برای اقدام علیه سپاه پاسداران نداریم

وزیر امور خارجه آلمان گفت که کارشناسان حقوقی اتحادیه اروپا هیچ مبنای حقوقی برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست ادعایی «سازمان های تروریستی» پیدا نکرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، «آنالنا بائربوک» وزیر امور خارجه آلمان گفت که کارشناسان حقوقی اتحادیه اروپا هیچ مبنای حقوقی برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست ادعایی «سازمان‌های تروریستی» پیدا نکرده اند.

بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه آلمان روز دوشنبه در سخنانی پس از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل افزود: کارشناسان حقوقی روشن کرده اند که در حال حاضر دلایل حقوقی برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که نمایندگان پارلمان اروپا پیش از این در اقدامی مداخله‌جویانه، خصمانه و تحریک‌آمیز در بدعتی خطرناک به قرار گرفتن نام «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» در فهرست موسوم به تروریستی رأی مثبت داده بودند.

جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم پیش از این با اشاره به درخواست غیرمنطقی پارلمان اروپا از این اتحادیه برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست موسوم به «تروریستی»، گفته بود: نمی‌توانیم بدون رأی دادگاهی در اتحادیه اروپا، چنین برچسبی به سپاه بزنیم.

بورل پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: بدون رأی یک دادگاه نمی‌توان چنین تصمیمی گرفت و اول باید یک دادگاه چنین تصمیمی بگیرد. نمی‌توانیم چون از یک نفر خوشمان نمی‌آید، او را تروریست بنامیم.

وی اضافه کرد که پیش از آنکه اتحادیه اروپا وارد عمل شود، دادگاهی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید یک حکم حقوقی بلامنازع و مسلم درباره این موضوع صادر کند.

کد مطلب 5714104

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