مجلس یمن تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، مجلس نمایندگان یمن تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی به سوریه و تازه‌ترین آنها هدف قرار دادن شماری از محلات مسکونی در شهر دمشق را که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها نفر منجر گردید، محکوم کرد.

بر اساس این گزارش، مجلس نمایندگان یمن روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای سکوت کشورهای عربی و جامعه بین الملل در قبال اقدامات دشمن صهیونیستی و تجاوزات مکرر آن به دمشق پایتخت سوریه را محکوم کرد و این تجاوزات را نقض آشکار حاکمیت یک کشور عربی مستقل برشمرد.

مجلس نمایندگان یمن همچنین تجاوزات رژیم صهیونیستی همزمان با وقوع زلزله در بسیاری از مناطق شمال سوریه را جریحه دار کردن احساسات اعراب و مسلمانان و دلیلی بر وحشیگری دشمن صهیونیستی دانست که طی سال‌های گذشته برخی رژیم‌های مرتجع نسبت به سازش با آن اقدام نموده‌اند.

در این بیانیه همچنین مسئولیت قانونی، انسانی و اخلاقی در قبال این اقدامات تجاوزکارانه که با منشور سازمان ملل متحد و تمام قوانین بین المللی در تضاد است برعهده شورای امنیت، سازمان ملل و جامعه بین المللی نهاده شده است.

مجلس نمایندگان یمن همچنین بر همبستگی دولت و مردم این کشور با سوریه و حق دمشق برای واکنش به این تجاوزات آشکار تاکید کرد.

در این بیانیه از ملت‌ها و کشورهای عربی آزادیخواه خواسته شده تا از مردم سوریه برای مقابله با این اقدامات رژیم صهیونیستی حمایت و در راستای تقویت همبستگی عربی تلاش کنند.

این در حالی است که وزارت امور خارجه دولت نجات ملی یمن در صنعا هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد کرد: «هدف قرار دادن محله‌های مسکونی در دمشق پایتخت سوریه توسط دشمن صهیونیستی را محکوم می‌کنیم.»

در این بیانیه همچنین تاکید شده است: «ما حق دمشق را برای اتخاذ هر اقدامی که برای دفاع از خود مناسب است، تأیید می‌کنیم.»

رژیم صهیونیستی بامداد یکشنبه اهدافی در پایتخت سوریه را هدف حمله موشکی قرار داد و خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) نیز از مقابله پدافند هوایی این کشور با اهداف متخاصم در آسمان دمشق خبر داد. بر اساس این گزارش، پدافند هوایی سوریه با موشک‌های رژیم صهیونیستی که از سمت جولان اشغالی و دریاچه طبریا شلیک شده بود، به مقابله برخاست و تعدادی از موشک‌های شلیک شده را رهگیری و ساقط کرد.

در این تجاوز رژیم صهیونیستی ۵ نفر شهید و ۱۵ نفر دیگر زخمی شدند.