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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۸:۴۲

امیر سرخوش قهرمان مسابقات کشوری اسنوکر شد

امیر سرخوش قهرمان مسابقات کشوری اسنوکر شد

مسابقات جایزه بزرگ اسنوکر کشور در حالی به پایان رسید که امیرسرخوش در میان ۱۵۰ ورزشکار شرکت کننده موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، مسابقات جایزه بزرگ اسنوکر کشور به میزبانی هیات بولینگ و بیلیارد استان تهران و با حضور ۱۵۰ ورزشکار برگزار شد.

این رقابت‌ها طی ۷ روز در دو باشگاه حیدرنیا و ۱۴۷ برگزار شد که در پایان امیر سرخوش از استان البرز سکوی قهرمانی را از آن خود کرد، علی قره قوزلو از استان تهران بر سکوی دوم ایستاد و مزینی و عبدالمحمدی از استان تهران و آذربایجان غربی به مقام سوم مشترک رسید.

تمیمی رئیس هیات بولینگ و بیلیارد استان تهران در مراسم پایانی و اختتامیه مسابقات که با حضور آقایان ایرجی معاون ورزشی اداره کل استان تهران، خرم رئیس حوزه شمال شرق، کامران شهلا سرمربی تیم‌های ملی و اسدی مدیر عامل بیلیارد مارکت و غفاری انجام شد، از مدیران باشگاه‌ها و همکاری ارزنده شان با هیات تهران قدردانی کرد و گفت: طی دو سه ماه گذشته، مسابقات خوب و باکیفیتی را با حمایت مدیران باشگاه‌ها در تهران میزبانی کرده‌ایم که این توفیق را مدیون آنان هستیم.

وی از جایزه ۷۵ میلیون تومانی این رقابت‌ها گفت و ادامه داد: بسیار خوشحالیم که میزبانی مسابقات متعدد بویژه رقابت‌های کشوری، نقش بسزایی در شناسایی استعدادها، آماده سازی قهرمانان و تقویت تیم‌های ملی دارد و هیات تهران با جلب اعتماد فدراسیون و حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، به رسالت واقعی خود در این راستا عمل کرده است.

تمیمی ابراز امیدواری کرد که ادامه این روند و برگزاری مسابقات کشوری در تهران، انگیزه ورزشکاران و قهرمانان استان تهران را دوچندان کرده و جایگاه هیات تهران در سطح کشور همچنان شاخص و نمونه باشد.

کد مطلب 5714161

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