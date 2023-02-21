امیر سرخوش قهرمان مسابقات کشوری اسنوکر شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، مسابقات جایزه بزرگ اسنوکر کشور به میزبانی هیات بولینگ و بیلیارد استان تهران و با حضور ۱۵۰ ورزشکار برگزار شد.

این رقابت‌ها طی ۷ روز در دو باشگاه حیدرنیا و ۱۴۷ برگزار شد که در پایان امیر سرخوش از استان البرز سکوی قهرمانی را از آن خود کرد، علی قره قوزلو از استان تهران بر سکوی دوم ایستاد و مزینی و عبدالمحمدی از استان تهران و آذربایجان غربی به مقام سوم مشترک رسید.

تمیمی رئیس هیات بولینگ و بیلیارد استان تهران در مراسم پایانی و اختتامیه مسابقات که با حضور آقایان ایرجی معاون ورزشی اداره کل استان تهران، خرم رئیس حوزه شمال شرق، کامران شهلا سرمربی تیم‌های ملی و اسدی مدیر عامل بیلیارد مارکت و غفاری انجام شد، از مدیران باشگاه‌ها و همکاری ارزنده شان با هیات تهران قدردانی کرد و گفت: طی دو سه ماه گذشته، مسابقات خوب و باکیفیتی را با حمایت مدیران باشگاه‌ها در تهران میزبانی کرده‌ایم که این توفیق را مدیون آنان هستیم.

وی از جایزه ۷۵ میلیون تومانی این رقابت‌ها گفت و ادامه داد: بسیار خوشحالیم که میزبانی مسابقات متعدد بویژه رقابت‌های کشوری، نقش بسزایی در شناسایی استعدادها، آماده سازی قهرمانان و تقویت تیم‌های ملی دارد و هیات تهران با جلب اعتماد فدراسیون و حمایت اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، به رسالت واقعی خود در این راستا عمل کرده است.

تمیمی ابراز امیدواری کرد که ادامه این روند و برگزاری مسابقات کشوری در تهران، انگیزه ورزشکاران و قهرمانان استان تهران را دوچندان کرده و جایگاه هیات تهران در سطح کشور همچنان شاخص و نمونه باشد.