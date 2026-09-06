به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمدیاران در آیین تحلیف کارآموزان کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی اظهار کرد: اهمیت و حساسیت کار کارشناسی بر کسی پوشیده نیست و سوگندی که کارشناسان در آغاز این مسیر حرفهای یاد میکنند، خود گویای اهمیت و مسئولیت سنگین این حرفه است.
وی در ادامه افزود: تخصص از ملزومات کارشناسی است و هرچه علم و دانش شما افزایش یابد، موفقیت و اثرگذاری شما نیز بیشتر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت دقت در اظهارنظرهای کارشناسی گفت: یک اظهارنظر مبهم، کارگشا نیست و میتواند آسیبهای جدی به همراه داشته باشد؛ بنابراین بررسیها باید دقیق و مبتنی بر اصول علمی و تخصصی باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
محمدیاران با اشاره به اهمیت رعایت حقوق اشخاص، خطاب به کارشناسان تأکید کرد: حقالناس را رعایت کنید؛ ممکن است ظاهر یک موضوع جزئی به نظر برسد، اما اگر در بررسی و اظهارنظر دقت لازم صورت نگیرد، حقالناس بر عهده شما خواهد بود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین بر ضرورت رعایت اصل بیطرفی تأکید کرد و گفت: مراقب اظهارنظرهای خود باشید و اصل بیطرفی را بهطور کامل رعایت کنید.
وی در پایان با هشدار نسبت به تلاش برخی جریانها برای خدشهدار کردن سلامت فرآیند کارشناسی بیان کرد: برخی فضاها تلاش میکنند کار کارشناسی را آلوده کنند؛ مراقب باشید و اجازه ندهید استقلال، سلامت و اعتبار حرفه کارشناسی خدشهدار شود.
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