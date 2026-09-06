  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

محمدیاران: کارشناسان رسمی دادگستری بی‌طرفی و حق‌الناس را رعایت کنند

محمدیاران: کارشناسان رسمی دادگستری بی‌طرفی و حق‌الناس را رعایت کنند

بجنورد- رئیس کل دادگستری خراسان شمالی بر ضرورت برخورداری کارشناسان از دانش تخصصی، دقت  بررسی‌ها، حفظ بی‌طرفی و رعایت حقوق مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمدیاران در آیین تحلیف کارآموزان کانون کارشناسان رسمی دادگستری خراسان شمالی اظهار کرد: اهمیت و حساسیت کار کارشناسی بر کسی پوشیده نیست و سوگندی که کارشناسان در آغاز این مسیر حرفه‌ای یاد می‌کنند، خود گویای اهمیت و مسئولیت سنگین این حرفه است.

وی در ادامه افزود: تخصص از ملزومات کارشناسی است و هرچه علم و دانش شما افزایش یابد، موفقیت و اثرگذاری شما نیز بیشتر خواهد شد.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت دقت در اظهارنظرهای کارشناسی گفت: یک اظهارنظر مبهم، کارگشا نیست و می‌تواند آسیب‌های جدی به همراه داشته باشد؛ بنابراین بررسی‌ها باید دقیق و مبتنی بر اصول علمی و تخصصی باشد تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

محمدیاران با اشاره به اهمیت رعایت حقوق اشخاص، خطاب به کارشناسان تأکید کرد: حق‌الناس را رعایت کنید؛ ممکن است ظاهر یک موضوع جزئی به نظر برسد، اما اگر در بررسی و اظهارنظر دقت لازم صورت نگیرد، حق‌الناس بر عهده شما خواهد بود.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی همچنین بر ضرورت رعایت اصل بی‌طرفی تأکید کرد و گفت: مراقب اظهارنظرهای خود باشید و اصل بی‌طرفی را به‌طور کامل رعایت کنید.

وی در پایان با هشدار نسبت به تلاش برخی جریان‌ها برای خدشه‌دار کردن سلامت فرآیند کارشناسی بیان کرد: برخی فضاها تلاش می‌کنند کار کارشناسی را آلوده کنند؛ مراقب باشید و اجازه ندهید استقلال، سلامت و اعتبار حرفه کارشناسی خدشه‌دار شود.

کد مطلب 6939079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      0 0
      پاسخ
      کاش‌میشدبعضی‌ازکارهای‌کارشناسان‌ دادگستری‌موردارزیابی قرارمی‌گرفت‌چون‌سواستفاده‌میکنن‌ البته‌بعضیالطفاخدارادر کارتون‌درنظرداشته‌باشید

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها