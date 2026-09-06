به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل انتقال خون استان یزد، با توجه به کاهش مراجعات در روزهای اخیر و به منظور حفظ ذخایر خونی استان، از افراد واجد شرایط دعوت شده است با مراجعه به پایگاه‌های خون‌گیری در تأمین نیاز بیماران مشارکت کنند.

افراد بالای ۱۸ سال، دارای وزن بیش از ۵۰ کیلوگرم و برخوردار از وضعیت جسمی مناسب می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی به مراکز خون‌گیری مراجعه و نسبت به اهدای خون اقدام کنند.

اداره کل انتقال خون استان یزد همچنین از بانوان و جوانان خواست با حضور در پایگاه‌های خون‌گیری، در این اقدام انسان‌دوستانه مشارکت کرده و یاریگر بیماران نیازمند باشند.

پایگاه انتقال خون میدان ابوذر یزد از شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۹ و روزهای پنج‌شنبه تا ساعت ۱۸ پذیرای اهداکنندگان خون است.

همچنین مرکز خون‌گیری آزادشهر در روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ و پایگاه‌های انتقال خون شهرستان‌های اردکان و میبد نیز از ساعت ۷:۳۰ صبح تا ۱۳ آماده پذیرش اهداکنندگان هستند.