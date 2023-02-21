به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین المللی کشتی جام ابراهیم مصطفی و رنکینگ اتحادیه جهانی روزهای ۴ تا ۷ اسفندماه در شهر اسکندریه مصر برگزار می‌شود.

با صلاحدید کادرهای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان کشتی گیران زیر راهی این مسابقات خواهند شد.



کشتی فرنگی:

۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی

۷۲ کیلوگرم: محمدرضا گرایی

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی

سرمربی: حسن رنگرز

مربی: حسن حسین زاده



کشتی آزاد:

۶۱ کیلوگرم: یاسین رضایی

۷۴ کیلوگرم: حسین ابوذری

۷۹ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی

۹۷ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور

مربیان: احسان امینی- ایمان محمدیان

داوران: سعید عباسی – مهدی آقاولی

تیم منتخب کشتی فرنگی بامداد فردا چهارشنبه و تیم منتخب کشتی آزاد بامداد روز پنج شنبه ۲۷ اسفندماه راهی کشور مصر می‌شوند.