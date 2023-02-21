به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابتهای بین المللی کشتی جام ابراهیم مصطفی و رنکینگ اتحادیه جهانی روزهای ۴ تا ۷ اسفندماه در شهر اسکندریه مصر برگزار میشود.
با صلاحدید کادرهای فنی تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان کشتی گیران زیر راهی این مسابقات خواهند شد.
کشتی فرنگی:
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا گرایی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
سرمربی: حسن رنگرز
مربی: حسن حسین زاده
کشتی آزاد:
۶۱ کیلوگرم: یاسین رضایی
۷۴ کیلوگرم: حسین ابوذری
۷۹ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی
۹۷ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور
مربیان: احسان امینی- ایمان محمدیان
داوران: سعید عباسی – مهدی آقاولی
تیم منتخب کشتی فرنگی بامداد فردا چهارشنبه و تیم منتخب کشتی آزاد بامداد روز پنج شنبه ۲۷ اسفندماه راهی کشور مصر میشوند.
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