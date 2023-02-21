  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۳۵

برای حضور در تورنمنت بین المللی؛

اعزام آزاد و فرنگی‌کاران منتخب ایران در دو گروه به مصر

اعزام آزاد و فرنگی‌کاران منتخب ایران در دو گروه به مصر

تیم‌های منتخب کشتی آزاد و فرنگی کشورمان برای حضور در دومین رقابت رنکینگ‌دار اتحادیه جهانی در سال ۲۰۲۳ راهی کشور مصر می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، رقابت‌های بین المللی کشتی جام ابراهیم مصطفی و رنکینگ اتحادیه جهانی روزهای ۴ تا ۷ اسفندماه در شهر اسکندریه مصر برگزار می‌شود.

با صلاحدید کادرهای فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی کشورمان کشتی گیران زیر راهی این مسابقات خواهند شد.

کشتی فرنگی:
۶۳ کیلوگرم: میثم دلخانی
۷۲ کیلوگرم: محمدرضا گرایی
۹۷ کیلوگرم: محمدهادی ساروی
سرمربی: حسن رنگرز
مربی: حسن حسین زاده

کشتی آزاد:
۶۱ کیلوگرم: یاسین رضایی
۷۴ کیلوگرم: حسین ابوذری
۷۹ کیلوگرم: امیرحسین کاووسی
۹۷ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور
مربیان: احسان امینی- ایمان محمدیان
داوران: سعید عباسی – مهدی آقاولی

تیم منتخب کشتی فرنگی بامداد فردا چهارشنبه و تیم منتخب کشتی آزاد بامداد روز پنج شنبه ۲۷ اسفندماه راهی کشور مصر می‌شوند.

کد مطلب 5714440

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها