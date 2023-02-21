به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر علیزاده مدعی تیم ملی کشتی فرنگی به رقابت‌های جهانی سال گذشته در صربستان اشاره کرد و گفت: پس از این رقابت‌ها دو جراحی سنگین انجام دادم و سه ماه از تشک کشتی دور بودم. پس از عمل‌های جراحی برای اولین بار در فینال لیگ برتر به همراه مربی سازنده خود عادل بالی تبار شرکت کردم و موفق شدم دو کشتی بگیرم و هر دو کشتی را با پیروزی پشت سر بگذارم.



وی افزود: استارت کارم از اردوهای تیم ملی برای رقابت‌های رنکینگ کرواسی بود و با تلاش کادر فنی اردوهای منظمی را پشت سر گذاشتیم. با آمادگی ۵۰ درصدی در این رقابت‌ها حاضر شدم و خوشبختانه کشتی‌های خوبی گرفتم اما در فینال با اشتباهات خودم مغلوب حریف شدم و به مدال نقره رسیدم.



این کشتی‌گیر وزن ۸۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی اظهار کرد: در حال حاضر نیز در اردو هستیم که پس از آن نیز سه مرحله اردو داریم و خود را برای رقابت‌های قهرمانی آسیا که قرار است اوایل فروردین ماه سال آینده برگزار شود آماده می‌کنیم. تمرینات تیم ملی به صورت منظم زیر نظر کادر فنی و در رأس آن حسن رنگرز در کمپ تیم‌های ملی در شرایطی آرام و مطلوب در حال پیگیری است. همه چیز برای ما فراهم شده تا در مسابقات قهرمانی آسیا حاضر شویم و امیدوارم بتوانم سومین مدال طلای آسیایی خود را بدست آورم.



علیزاده اظهار کرد: امیدوارم روند کسب مدال‌های من از رقابت‌های قهرمانی آسیایی شروع شود و تا جهانی ادامه پیدا کند، همچنین به مردم شهرم نور و چمستان این قول را می‌دهم که یک مدال خوشرنگ المپیک را در پاریس به آنها هدیه خواهم داد.



وی در پایان با قدردانی از متولیان فدراسیون کشتی بیان کرد: واقعاً یک شرایط فوق العاده را در کمپ تیم‌های ملی برای ما مهیا کردند و در خانه کشتی هیچ چیز کم نداریم و با خیال راحت و آسوده مشغول تمرین هستیم.