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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۹:۱۴

فرنگی‌کار ملی‌پوش:

آغاز مدال‌آوری من از مسابقات قهرمانی آسیا خواهد بود

آغاز مدال‌آوری من از مسابقات قهرمانی آسیا خواهد بود

مدعی وزن ۸۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی گفت: تمام تلاشم را در رقابت‌های جهانی صربستان انجام دادم، اما متأسفانه موفق نشدم مزد زحمات خود را بگیرم.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر علیزاده مدعی تیم ملی کشتی فرنگی به رقابت‌های جهانی سال گذشته در صربستان اشاره کرد و گفت: پس از این رقابت‌ها دو جراحی سنگین انجام دادم و سه ماه از تشک کشتی دور بودم. پس از عمل‌های جراحی برای اولین بار در فینال لیگ برتر به همراه مربی سازنده خود عادل بالی تبار شرکت کردم و موفق شدم دو کشتی بگیرم و هر دو کشتی را با پیروزی پشت سر بگذارم.

وی افزود: استارت کارم از اردوهای تیم ملی برای رقابت‌های رنکینگ کرواسی بود و با تلاش کادر فنی اردوهای منظمی را پشت سر گذاشتیم. با آمادگی ۵۰ درصدی در این رقابت‌ها حاضر شدم و خوشبختانه کشتی‌های خوبی گرفتم اما در فینال با اشتباهات خودم مغلوب حریف شدم و به مدال نقره رسیدم.

این کشتی‌گیر وزن ۸۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی اظهار کرد: در حال حاضر نیز در اردو هستیم که پس از آن نیز سه مرحله اردو داریم و خود را برای رقابت‌های قهرمانی آسیا که قرار است اوایل فروردین ماه سال آینده برگزار شود آماده می‌کنیم. تمرینات تیم ملی به صورت منظم زیر نظر کادر فنی و در رأس آن حسن رنگرز در کمپ تیم‌های ملی در شرایطی آرام و مطلوب در حال پیگیری است. همه چیز برای ما فراهم شده تا در مسابقات قهرمانی آسیا حاضر شویم و امیدوارم بتوانم سومین مدال طلای آسیایی خود را بدست آورم.

علیزاده اظهار کرد: امیدوارم روند کسب مدال‌های من از رقابت‌های قهرمانی آسیایی شروع شود و تا جهانی ادامه پیدا کند، همچنین به مردم شهرم نور و چمستان این قول را می‌دهم که یک مدال خوشرنگ المپیک را در پاریس به آنها هدیه خواهم داد.

وی در پایان با قدردانی از متولیان فدراسیون کشتی بیان کرد: واقعاً یک شرایط فوق العاده را در کمپ تیم‌های ملی برای ما مهیا کردند و در خانه کشتی هیچ چیز کم نداریم و با خیال راحت و آسوده مشغول تمرین هستیم.

کد مطلب 5714198

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