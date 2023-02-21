۹ هکتار از اراضی کشاورزی روستاهای پیشوا آزادسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی آزاد سازی اراضی کشاورزی روستاهای پیشوا از اول اسفند آغاز شده است.

بر اساس این گزارش و بر حسب دستور دادستان پیشوا، و با حضور عوامل اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی پیشوا، نیروی انتظامی و نماینده دادستان، اراضی کشاورزی در روستاهای یوسف رضا، سعید آباد و پلنگ دره آزاد سازی شد.

گفتنی است که طی این اقدام تعداد ۴۰ عدد ساخت و ساز غیر مجاز شامل دیوار، فنس تخریب و قلع و قمع معادل ۹ هکتار از اراضی روستاهای فوق رفع تصرف شده است.