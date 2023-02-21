محمد خسروی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری ششمین دوره مسابقات شطرنج بین‌المللی جام خاوران، افزود: امسال این رقابت‌ها در دو جدول زیر هزار و۸۰۰ و دو هزار و ۳۰۰ برگزار می‌شود و تاکنون یک خانم و یک آقا با پرچم آمریکا، و از هر یک از کشورهای مالزی، افغانستان، عراق و فیلیپین یک نفر با پرچم این کشورها در این مسابقات بین‌المللی حضور می‌یابند.

وی تصریح کرد: امروز جلسه‌ای با سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان داریم تا میزان کمک مالی ورزش و جوانان برای برگزاری این رقابت‌ها را مشخص کنیم.

رئیس هیئت شطرنج خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال گذشته مبلغ صد میلیون تومان ورزش و جوانان استان در این خصوص کمک کرد و بقیه هزینه‌ها را از دریافت ورودی با این مسابقات تأمین کردیم.

خسروی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت دلار و اینکه هر یک از شرکت کنندگان خارجی برای حضور در این رقابت‌ها حدود ۴۸ میلیون تومان حق قدم دریافت می‌کنند، حداقل بیش از ۴۰۰ میلیون تومان برای برگزاری این مسابقات بین‌المللی هزینه خواهد شد.

وی با بیان اینکه رقابت شطرنج که قرار بود در مشهد در همین ایام برگزار شود، کنسل شد، اظهار کرد: پیش بینی می‌شود هزار نفر با خانواده‌های خود برای شرکت در این رقابت‌ها حضور یابند.

خسروی تاکید کرد: ضرورت دارد با توجه به مسابقات ملی و بین‌المللی که به میزبانی خراسان جنوبی در بیرجند برگزار می‌شود، هتل ورزشی احداث شود تا در زمان میزبانی این رقابت‌ها دیگر برای اسکان شرکت کنندگان مشکلی نداشته باشیم.

وی افزود: حدود یک ماه پیش میزبان مسابقات شطرنج وزارت نیرو در یکی از هتل‌های بیرجند بود که متأسفانه چون فضای در نظر گرفته شده برای اسکان حاضران در این رقابت کافی نبود، تعدادی از آنها در یکی دیگر هتل‌های بیرجند اسکان داده شدند که این موضوع سبب ناراحتی آنها شد.

رئیس هیئت شطرنج خراسان جنوبی با اعلام اینکه ۲۵ تا ۲۸ اسفند ماه سال جاری در بیرجند این رقابت بین‌المللی برگزار می‌شود، گفت: مجوز برون مرزی برای حضور شرکت کنندگان خارجی صادر شده است.

خسروی ورود حدود هزار نفر به استان را در قالب برگزاری مسابقات بین‌المللی شطرنج را کمک بسیار زیادی به اقتصاد خراسان جنوبی دانست و ادامه داد: سال گذشته تنها در خراشاد حدود ۱۰ میلیون تومان شرکت کنندگان در این رقابت‌ها خرید کردند.

وی بیان داشت: با وجود قول داده شده توسط مدیر کل قبلی آموزش و پرورش استان برای استفاده از فضاهای در اختیار آموزش و مرورش برای اسکان افراد مورد نظر، در این باره همکاری با ما انجام نشد.

خسروی عنوان داشت: برگزاری تور گردشگری برای بازدید از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری خراسان جنوبی یکی از برنامه‌های جنبه این رقابت‌ها است و فدراسیون شطرنج کشور هم قول کمک سخت افزاری را به ما اعلام کرده است.