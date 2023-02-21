ریچارد بلزر بازیگر «نظم و قانون» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، ریچارد بلزر که یک کمدین محبوب بود و در سریال‌هایی چون «نظم و قانون» بازی کرده بود، در ۷۸ سالگی از دنیا رفت.

وی که در سریال «نظم و قانون: واحد قربانیان ویژه» و در نقش کارآگاه بدبین جان مانک ظاهر شده بود در ۸ سریال دیگر هم نقش‌آفرینی کرده بود.

بیل شفت نویسنده و دوست قدیمی این بازیگر گفت وی در خانه‌اش در جنوب غربی فرانسه از دنیا رفت چون مشکلات سلامتی زیادی داشت.

بلزر اولین بار در فیلم کمدی «کانال تونل» در سال ۱۹۷۴ بازی کرد و در روزهای اولیه برنامه «ساتردی نایت لایو» موجب شادی تماشاگران می‌شد.

وی اولین بار سال ۱۹۹۳ در اولین اپیزود از «قتل» ظاهر شد و سال ۲۰۱۶ برای آخرین بار در «نظم و قانون» جلوی دوربین رفت. در این بین او در نقش کارآگاه در ۸ سریال دیگر هم بازی کرد.

وی یکی از به یادماندنی‌ترین پلیس‌های تاریخ سریال‌های تلویزیونی بود که بر مبنای شخصیت یک کارآگاه واقعی از بالتیمور شکل گرفته بود و بازپرسی بسیار باهوش و جدی بود که با باور به تئوری‌های توطئه همیشه به سیستم بی‌اعتماد و در جستجوی عدالت بود. او اغلب جدی و هوشمندانه صحبت می‌کرد.

بلزر در هفت فصل سریال «قتل» ان‌بی‌سی جلوی دوربین رفت و وقتی آن سریال در سال ۱۹۹۹ به پایان رسید به «نظم و قانون» پیوست.

با شروع «نظم و قانون: واحد قربانیان ویژه» در سپتامبر سال ۱۹۹۹ مانک به نیویورک نقل مکان کرد و یکی از نیروهای کارآگاه اولیویا بنسون با بازی ماریسکا هارگیتی شد و ۱۴ فصل در این سریال ماند. شخصیت وی سال ۲۰۱۴ بازنشستگی‌اش را از پلیس نیویورک اعلام کرد، اما چند سال بعد برای قسمت هفدهم فصل با عنوان «جنایت مُد» بازگشت.

بلزر در همین نقش در یکی از اپیزودهای سریال «پرونده‌های مجهول» حضور یافت. وی بازیگر سریال‌های دیگری چون «شنود» و «۳۰ راک» هم بود.

وی که از کودکی به کمدی علاقه داشت پس از مرگ مادر و پدرش به صورت جدی به کمدی روی آورد و با تقلید از مارلون براندو، جری لوییس و باب دیلن از سال ۱۹۷۱ به عنوان استندآپ کمدین روی صحنه رفت و برای روزنامه‌ها نقد می‌نوشت و از آنجا به تلویزیون راه یافت.

بلزر نویسنده هم بود و کتاب‌هایی در زمینه‌های مختلف منتشر کرد از جمله در سال ۱۹۸۸ کتابی با عنوان «چگونه یک استندآپ کمدین» باشیم. «یوفوها» در سال ۲۰۰۰، «جی‌اف کی»، «الویس: توطئه‌هایی که لازم نیست برای باورکردنشان دیوانه باشیم» و کتاب «من پلیس نیستم!» در سال ۲۰۰۸ که رمانی با با محوریت بازیگری به نام ریچارد بلزر بود که در نقش یک پلیس تلویزیونی به نام مانک بازی می‌کند و در حال تحقیق روی یک مورد قتل است.