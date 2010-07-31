ترنس هاوارد هم به جمع بازیگران سری جدید سریال "‌قانون و نظم" پیوست

به گزارش مهر از ورایتی هاوارد قرار است نقش یک کلانتر پلیس محلی را در این سریال بر عهده بگیرد.این در حالی است که هفته گذشته آلفرد مولینا بازیگر انگلیسی هم قرارداد حضور در این مجموعه تلویزیونی را منعقد کرده بود.علاوه بر این دو اسکیت اولریخ و کوری استول نقش دو کارآگاه پلیس را در این فصل بازی می کنند.



فیلمبرداری فصل جدید مجموعه تلویزیونی " قانون و نظم" اوائل ماه آینده میلادی آغاز می شود و این فصل از مجموعه در فصل پاییز روی آنتن می رود.



دیک وولف مدیر پروژه سریال " قانون و نظم" در این باره گفت : خود را مثل مدیر باشگاه بیس بال " یانکیز" در سال 1961 تصور می کنم.درست مثل او تمامی ستاره ها را در گروه بازیگری سریالم گرد هم آورده‌ام.



گفتنی است که هاوارد در دومین فصل این سریال نقشی کوتاه ایفا کرده بود.ترنس هاوارد هم اکنون در فیلم زندگی نامه ای " وینی" نقش نلسون ماندلا را بازی می کند. " وینی" زندگی همسر اول ماندلا را مورد بررسی قرار می دهد و جنیفر هادسن نیز نقش وینی ماندلا را بر عهده دارد.

