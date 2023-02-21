انتخاب برگزیدگان، هدف غایی جشنواره ملّی پژوهش و فناوری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیده اکبری داریان دبیر علمی سیزدهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری کتابخانه ملّی ایران، درباره فعالیت‌های دبیرخانه جشنواره پس از برگزاری گفت: دبیرخانه جشنواره علاوه بر آثار برگزیده، بر اساس نکات ثبت شده هیئت داوران در کاربرگ های ارزیابی و نظرات مشورتی اعضای کمیته علمی، فهرستی از آثار باکیفیت را استخراج کرده است.

اکبری داریان افزود: ما درصدد برنامه ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی، نشست‌های علمی ترویجی، نشست‌های معرفی دستاوردهای پایان نامه‌ها و نیز جلسات نقد کتاب هستیم. همچنین معاونت‌های تخصصی سازمان را در جریان پژوهش‌هایی که قابلیت اجرا دارند، قرار می‌دهیم تا امکان بهره گیری از نتایج پژوهش‌ها به تناسب موضوع و به شیوه‌های ممکن در بستر سازمان دنبال شود.

وی ادامه داد: مراسم اختتامیه جشنواره به معنای پایان جشنواره نیست، از ابتدا نیز انتخاب برگزیدگان هدف غایی سازمان نبوده است. جشنواره پژوهش ارتباط علمی، رؤیت پذیری دستاوردهای پژوهشی و گردآوری مرتبط‌ترین آثار در راستای مأموریت‌های سازمان را هدف قرار داده است و امیدواریم این گردهمایی که با مشارکت یکایک صاحبان آثار رونق می‌گیرد، به شکل گیری جریان‌های تازه در حوزه پژوهش و فناوری کمک کند.

اکبری داریان با اعلام اینکه همه اطلاعات قابل انتشار، به ویژه فهرست تمام آثار ارسال شده به داوری و مستند سازی فرایندها و نقشه راه جشنواره‌های آتی، برای اطلاع علاقه مندان در وب سایت سیزدهمین جشنواره ملّی پژوهش و فناوری کتابخانه ملّی ایران قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد: اشتراک گذاری این اطلاعات بتواند همکاری و ارتباطات جامعه حرفه مندان را بیش از پیش پررنگ کند.

دبیر علمی جشنواره در پایان از علاقمندان دعوت کرد برای اطلاعات بیشتر به وب سایت جشنواره به نشانی ذیل مراجعه کنند.

https://www.nlai.ir/research-festival