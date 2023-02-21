جهان مشتری تمدن اسلامی است/تاکید بر حفظ همدلی مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح سه شنبه در دیدار با شهردار بیرجند با تأکید بر اینکه باید به سمت تمدن اسلامی حرکت کنیم، اظهار کرد: یک جامعه در مسیر قانون و حدود تبدیل به جامعه‌ای منظم می‌شود ولی این کافی نیست.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: قانون مقدس و مهم است ولی در کنار آن باید بر انگیزه‌های درونی افراد و ایمان نیز کار کرد.

معنای دقیق تمدن

عبادی با اشاره به اینکه واژه تمدن گاه در موارد کاذب استفاده می‌شود، ادامه داد: در مواردی موفقیت در صنایع، مسائل مادی و … را تمدن می‌نامیم در حالی که این موضوع تنها رشد و پیشرفت در حرفه و فن است.

وی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب بارها بر علم دانش بنیان تأکید کرده‌اند، بیان کرد: این موضوع تنها منحصر به شرکت‌های دانش بنیان و یا فلان محصول نمی‌شود بلکه بخش عظیمی از آن به فکر، اندیشه و انسان شناسی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: در محیط‌های عمومی برنامه‌های فرهنگی مؤثر، تبیین گر همراه تفریح و سرگرمی و … اجرا شود.

عبادی با اشاره به اینکه در دوران امروز همه مسائل مادی به جز تمدن اسلامی و انسانی وجود دارد، بیان کرد: وقتی در کنار پیشرفت مادی رشد تمدن و اخلاق نباشد زمینه نابودی شهرها و کشورها را فراهم می‌آورد که موارد متعددی از آن را مشاهد کرده‌ایم.

وی با تأکید بر اینکه دنیا مشتری تمدن اسلامی است، یادآور شد: همه سنگ اندازی‌های دشمن برای این است که ما به تمدن اسلامی نرسیم چرا که در آن صورت جاذبه آن جهان را به سمت خود جلب خواهد کرد.

پارک‌های ویژه بانوان احداث شود

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: در برخی از مناطق شهر پارک‌های ویژه بانوان احداث شود که آنان در عین محفوظ بودن و حفظ امنیت بتوانند مثل خانه خود در آن آزاد باشد.

عبادی افزود: اصطکاک و عدم وفاق در جامعه معنی نداشته و فصل‌الخطاب همواره قانون است.

وی با اشاره به اینکه وفاق را در چارچوب قانون باید حفظ کنیم، افزود: مسئله پادگان شهر موجب نگرانی بود که با تلاش‌های متعدد این موضوع فعلاً حل شده است.