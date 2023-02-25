فرزاد سهرابی کارگردان نمایش «اتاق شماره ۶» که به تازگی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته است درباره این اثر نمایشی به خبرنگار مهر گفت: «اتاق شماره ۶» از داستانی به همین نام نوشته آنتوان چخوف برداشت شده و راجع به اتفاقاتی است که در اتاق شماره ۶ یک آسایشگاه روانی رخ می‌دهد و تمرکز اصلی داستان بر رابطه ۲ شخصیت اصلی به نام دکتر آندره یفیمیچ و بیماری با نام ایوان گروموف قرار دارد.

این کارگردان ادامه داد: این نمایش بیشتر درباره مشکلات اجتماعی و سیاسی قرن ۱۹ روسیه است که به تبع آن مسائل امروزی جامعه را نیز به تصویر می‌کشد. تلاش شده طراحی لباس در راستای معرفی شخصیت‌ها باشد و در فضاسازی نمایش نیز از دکور و آکسسوار رئالیستی استفاده شود تا حال و هوای بیمارستان را برای مخاطبان تداعی کنیم. در این نمایش از طنز چخوفی که در اکثر آثارش شاهد هستیم، خبری نیست و تنها بار طنز نمایش برعهده یکی از کاراکترها است و غیر از آن برخلاف دیگر آثار چخوف شاهد طنز تلخ چخوفی نیستیم.

وی در پاسخ به اینکه نقش طلایه زهره‌وندی به‌عنوان کارگردان هنری نمایش در این اجرا چیست و فعالیتش چه تفاوتی با کارگردان دارد، توضیح داد: خانم زهره‌وندی مترجم و دراماتورژ نمایش است و از آنجا که بیشتر بازیگران ما کم تجربه و کار اولی هستند وظیفه بازیگردانی نمایش برعهده ایشان بود اما به دلیل احترامی که من برایشان قائل هستم و بنا به درخواست خودشان عنوان کارگردان هنری برای فعالیتشان در نمایش انتخاب شده است.

سهرابی در پایان درباره حضور منوچهر هادی در مقام تهیه‌کننده صوری نمایش نیز بیان کرد: حضور منوچهر هادی به‌عنوان تهیه‌کننده صوری، صوری نبوده است و قطعاً از این نمایش حمایت کرده‌اند اما در کنار حمایت مادی که کمک کردند کار به اجرا برسد، حمایتشان بیشتر معنوی بوده است و از آنجا که مدیر تولید و یکی از بازیگران نمایش با وی آشنایی داشت و از شاگردانش نیز بود طی صحبت‌هایی که با وی داشتیم، پذیرفت که به‌عنوان تهیه‌کننده در کنار گروه باشد.

در این اثر نمایشی (به ترتیب ورود به صحنه) محمدهادی فلاح، مهدی جعفری، حسام قانونی، گندم ابراهیمی، نوش آفرین شریف احمدی، سحر دانش، محسن اصغری، مصطفی فرهادمهر، فرزاد سهرابی، هدا قریشی، آیلار امیری روی صحنه می‌روند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: همه ما بیماریم! فقط بعضی از ما کمتر از دیگران بیماریم.

«اتاق شماره ۶» تا ۲۶ اسفند هر شب ساعت ۲۲:۳۰ در پردیس تئاتر شهرزاد، سالن ۳ روی صحنه می‌رود.