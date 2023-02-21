آیت الله جنتی به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری ابقا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجلس خبرگان رهبری، در افتتاحیه یازدهمین اجلاسیه خبرگان رهبری در دوره پنجم با رأی نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، آیت‌الله احمد جنتی بار دیگر به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری انتخاب شد.

براساس آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، انتخابات هیئت رئیسه و کمیسیون‌های مجلس خبرگان رهبری هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود.

همچنین سیدابراهیم رئیسی و سیدهاشم حسینی بوشهری به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.

با رأی اعضا، سیداحمد خاتمی و عباس کعبی نیز مجدداً به عنوان منشیان هیئت رئیسه انتخاب گردیدند.