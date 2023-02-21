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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۰۷

رضا عطاران با «خوابم می‌آد» به شبکه نمایش خانگی آمد

رضا عطاران با «خوابم می‌آد» به شبکه نمایش خانگی آمد

فیلم «خوابم میاد» ساخته رضا عطاران در شبکه نمایش خانگی در دسترس علاقه‌مندان سینمای ایران قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، «خوابم میاد» اولین فیلم سینمایی رضا عطاران در مقام کارگردان در شبکه نمایش خانگی عرضه شد.

«خوابم میاد» محصول سال ۱۳۹۰ است و داستان معلمی به نام رضا را روایت می‌کند که به میانسالی رسیده و هنوز نمی‌تواند با زنان ارتباط برقرار کند. او با دختری پاستیل فروش آشنا و به انجام کارهایی ترغیب می‌شود که باب میلش نیست.

علاوه بر خود عطاران، بازیگران مطرح دیگری چون اکبر عبدی، مریلا زارعی، ویشکا آسایش، سروش صحت، ناصر گیتی‌جاه، اصغر سمسارزاده، حسین محب اهری و فاطمه هاشمی در «خوابم میاد» نقش‌آفرینی کرده‌اند. محمدرضا تخت‌کشیان هم این فیلم را تهیه کرده است.

«خوابم میاد» از خرداد ۱۳۹۱ به نمایش درآمد و با فروشی بالغ بر ۲.۵ میلیارد تومان در سطح کشور به دومین فیلم پرفروش سال تبدیل شد.

کد مطلب 5714438

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