  1. استانها
  2. لرستان
۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۲۳

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خبر داد؛

سامان‌دهی موزه‌های قلعه «فلک‌الافلاک» در ایام نوروز پیش رو

سامان‌دهی موزه‌های قلعه «فلک‌الافلاک» در ایام نوروز پیش رو

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان از سامان‌دهی موزه‌های قلعه تاریخی و فرهنگی «فلک‌الافلاک» در نوروز پیش رو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از سامان‌دهی موزه‌های قلعه تاریخی، فرهنگی «فلک‌الافلاک» در نوروز پیش رو خبر داد.

وی، عنوان کرد: حجم اشیای در موزه قلعه «فلک‌الافلاک» زیاد و فضای نمایش آنها محدود است که ضرورت دارد موزه مفرغ به قسمت باشگاه افسران در محل باغ گلستان انتقال داده شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، گفت: در مجموع ۱۷ هزار شیء در گنجینه قلعه فلک‌الافلاک وجود دارد در حالی که تنها ۱۵ ویترین برای نمایش اشیای تاریخی در موزه در نظر گرفته شده است.

حسن پور با اشاره به اینکه از مجموع ۱۷ هزار شیء، بین ۴۰ تا ۵۰ شی‌ء در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد، بیان کرد: موزه مفرغ و سکه تا فروردین‌ماه سال آینده به محلی که در نظر گرفته شده منتقل خواهد شد.

کد مطلب 5714452

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها