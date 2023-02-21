به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن پور امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از سامان‌دهی موزه‌های قلعه تاریخی، فرهنگی «فلک‌الافلاک» در نوروز پیش رو خبر داد.

وی، عنوان کرد: حجم اشیای در موزه قلعه «فلک‌الافلاک» زیاد و فضای نمایش آنها محدود است که ضرورت دارد موزه مفرغ به قسمت باشگاه افسران در محل باغ گلستان انتقال داده شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی لرستان، گفت: در مجموع ۱۷ هزار شیء در گنجینه قلعه فلک‌الافلاک وجود دارد در حالی که تنها ۱۵ ویترین برای نمایش اشیای تاریخی در موزه در نظر گرفته شده است.

حسن پور با اشاره به اینکه از مجموع ۱۷ هزار شیء، بین ۴۰ تا ۵۰ شی‌ء در معرض دید علاقه‌مندان قرار دارد، بیان کرد: موزه مفرغ و سکه تا فروردین‌ماه سال آینده به محلی که در نظر گرفته شده منتقل خواهد شد.