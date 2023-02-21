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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۲:۳۱

مدیرکل هواشناسی لرستان:

کمترین بارش‌های لرستان مربوط به کوهدشت بوده است

کمترین بارش‌های لرستان مربوط به کوهدشت بوده است

خرم‌آباد- مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: در سال زراعی جاری کمترین بارش‌ها در استان مربوط به کوهدشت بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادپور امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران از افزایش ۹ درصدی بارندگی‌های لرستان نسبت به مدت مشابه سال گذشته و کاهش هشت درصدی نسبت به بلند مدت خبر داد.

وی، گفت: میانگین بارش استان لرستان از ابتدای سال زراعی یک مهر تا یک اسفند ۱۴۰۱ به میزان ۲۷۸ میلی متر بوده است که نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش و نسبت به میانگین بلند مدت در مدت مشابه هشت درصد کاهش بارندگی داشته است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، بیان داشت: در بین مراکز شهرستان‌های لرستان بیشترین میزان بارندگی ثبت شده مربوط به شهر دورود ۲۸۳ میلی متر و کمترین میزان بارش مربوط به شهر کوهدشت به میزان ۲۰۷ میلی متر بوده است.

کد مطلب 5714459

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