اکثر صنایع چهارمحال و بختیاری کوچک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکاظم منزوی صبح سه شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: صنعت این استان یکی از بخش‌های اقتصادی مهم است و خدمات بسیاری را به بخش‌های اقتصادی کشور ارائه می‌کند.

وی افزود: در شهرک‌های صنعتی شهرکرد، سفیددشت و بروجن، ایجاد پست برق پیش‌بینی شده است که با اجرای آن مشکل برق تا سال‌های آینده رفع می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: به طور جد پیگیر تأمین آب صنعت هستیم تا از مسیرهای مختلف همچون پساب این نیاز صنعت را رفع کنیم.

منزوی عنوان کرد: به دنبال ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید در چهارمحال و بختیاری هستیم و ایجاد این شهرک‌ها یعنی هزینه اعتبارات، شرایط در شهرک‌های صنعتی بسیار خوب پیش می‌رود تا جایی که واگذاری زمین در قالب پلاک‌های کوچک به اصناف در شهرک‌های استان اجرا شده است تا اصنافی چون پوشاک‌، درودگری و… بتوانند در این مناطق مستقر شوند.

وی با تاکید بر اینکه اکثر صنایع چهارمحال و بختیاری جز صنایع کوچک هستند، گفت: باید اقدامات لازم برای حمایت از این صنایع صورت گیرد.