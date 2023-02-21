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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۵:۳۲

با محوریت کنگره ۳۴۰۰شهید؛

۱۰ تیم فوتبال اردبیل برای لیگ دسته سوم فوتبال کشور رقابت می‌کنند

۱۰ تیم فوتبال اردبیل برای لیگ دسته سوم فوتبال کشور رقابت می‌کنند

اردبیل-رئیس هیات فوتبال استان اردبیل گفت: ۱۰ تیم فوتبال اردبیل با محوریت کنگره ۳۴۰۰شهید والامقام برای لیگ دسته سوم فوتبال کشور پنج شنبه ۴ اسفند به رقابت می‌پردازند.

به گزارش خبرنگار مهر، صمد نوتاش ظهر سه‌شنبه در نشست با مسئولان هیأت فوتبال اردبیل اظهار کرد: ۱۰ تیم فوتبال اردبیل با محوریت کنگره ۳۴۰۰ شهید والامقام برای لیگ دسته سوم فوتبال کشور پنج شنبه ۴ اسفند به رقابت می‌پردازند.

وی افزود: با توجه به برگزاری کنگره ۳۴۰۰ شهید والامقام در اردبیل هیأت فوتبال استان اردبیل هم ضمن ارج نهادن به مقام شامخ شهدای والامقام برنامه‌ها و مسابقات خود را با این محوریت برگزار می‌کند.‌

رئیس هیأت فوتبال استان اردبیل خاطرنشان کرد: در حاشیه آغاز مسابقات لیگ برتر فوتبال استان اردبیل از خانواده‌های شهدای والامقام تجلیل می‌شود و برنامه‌های مختلف فرهنگی دیگر نیز در حاشیه مسابقات برگزار می‌شود.

نوتاش ادامه داد: مسابقات فوتبال و فوتسال استان در رده‌های مختلف برنامه‌ریزی شده تا به صورت منظم برگزار شود.

وی از حضور تیم‌های فوتبال و فوتسال استان در رده‌های مختلف در کشور خبر داد و افزود: برای برگزاری مسابقات کشور هم در اردبیل برنامه ریزی‌های لازم صورت گرفته است.

کد مطلب 5714515

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