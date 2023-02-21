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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۱۳:۵۱

فروش اطلاعات مراکز داده به شرکت‌های بزرگ توسط هکرها

فروش اطلاعات مراکز داده به شرکت‌های بزرگ توسط هکرها

بررسی‌های یک شرکت تحقیقاتی امنیت سایبری نشان می‌دهد هکرها موفق به ورود به برخی مراکز داده مهم در آسیا شده و اطلاعات آنها را سرقت کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، مراکز داده هک شده بسیار مهم هستند و توسط برخی از بزرگترین کسب‌وکارهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این شرکت که Resecurity نام دارد و بر روی آسیب‌پذیری شبکه‌های رایانه‌ای جهانی تحقیق می‌کند، اعلام کرده داده‌های سرقت شده شامل ایمیل‌ها و گذرواژه‌های وب‌سایت‌های پشتیبانی از مشتریان است که متعلق به دو مورد از بزرگترین اپراتورهای مرکز داده در آسیا است.

این دو شرکت عبارتند از GDS Holdings Ltd مستقر در شانگهای و مرکز داده جهانی ST Telemedia مستقر در سنگاپور. حدود ۲۰۰۰ مشتری GDS و STT GDC به علت حملات یادشده آسیب دیده‌اند. بر اساس گزارش Resecurity هکرها ابتدا به حساب حداقل پنج نفر وارد شده‌اند و اطلاعات سامانه اصلی معاملات ارز خارجی و بدهی چین و سامانه‌های مشابهی متعلق به هند را هک کرده‌اند.

از جمله شرکت‌های بزرگی که به همین علت آسیب دیده‌اند می‌توان به علی بابا، آمازون، اپل، بی ام و، گلدمن شاش، هواوی، مایکروسافت و والمارت اشاره کرد. خسارت مالی ناشی از این حملات هنوز اعلام نشده است. هکرها بیش از یک سال قبل از انتشار عمومی داده‌های مسروقه برای فروش به قیمت ۱۷۵۰۰۰ دلار، به اطلاعات مورد نیاز برای ورود به سیستم‌ها دسترسی داشتند.

کد مطلب 5714519

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