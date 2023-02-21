ایالات متحده چگونه به دنبال حفظ انحصار خود بر دنیای فناوری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، اخیراً ایالات متحده با متحدان خود از جمله هلند و ژاپن برای محدود کردن بیشتر صادرات ریزتراشه ها و انواع تجهیزات و فناوری مرتبط به چین مشورت کرده است.

ASML، بزرگترین تامین کننده ماشین های تراشه سازی در جهان مستقر در هلند، از سال ۲۰۱۹ به دلیل محدودیت های اعمال شده توسط دولت هلند و تحت فشار ایالات متحده از فروش پیشرفته ترین تجهیزات تراشه سازی خود به چین منع شده است.

این شرکت هفته گذشته هشدار داد که "حرکت برای اعمال حاکمیت در حوزه فناوری" می تواند منجر به "تغییرات طولانی مدت در تجارت جهانی، رقابت و زنجیره های تامین فناوری" شود که بر چشم انداز تجاری و رشد آن تأثیر منفی بگذارد.

این آخرین اقدام ایالات متحده برای محدود کردن بیشتر صنعت تراشه سازی در چین است.

سال گذشته، دولت بایدن به اصطلاح "اتحاد تراشه ۴" را راه اندازی کرد که چهار تولید کننده برتر نیمه هادی ها در جهان را دربر می گیرد: ایالات متحده، ژاپن، کره و تایوان. این اقدام تلاش گسترده واشنگتن برای مهار پکن در بخش فناوری های پیشرفته تلقی می شود.

ایالات متحده صنعت تراشه ژاپن را هم تهدید کرد

اما چین تنها کشور هدف سرکوب های خصمانه ایالات متحده در صنعت نیمه هادی نیست. در دهه ۱۹۸۰، ژاپن، یکی از نزدیک ترین متحدان ایالات متحده، حدود نیمی از نیمه هادی های جهان را تولید می کرد. در سال ۱۹۹۰، شش شرکت از ده شرکت تولیدکننده برتر نیمه هادی در جهان، شرکت های ژاپنی بودند.

کاخ سفید به منظور مهار صنعت نیمه هادی ژاپن، تحقیقاتی موسوم به "۳۰۱" را آغاز و توکیو را به علت انجام به اصطلاح تجارت ناعادلانه تهدید و تعرفه های تلافی جویانه بر ضد تولیدات تراشه این کشور وضع کرد. در نهایت آمریکا ژاپن را مجبور به امضای توافق نامه نیمه هادی با خود کرد.

در نتیجه، شرکت های نیمه هادی ژاپنی تقریباً به طور کامل از عرصه رقابت جهانی بیرون رانده شدند و سهم آنها در بازار از ۵۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت.

در همان زمان، با حمایت دولت ایالات متحده، تعداد زیادی از شرکت های سازنده نیمه هادی ایالات متحده از این فرصت استفاده کردند و سهم بیشتری از بازار را به دست آوردند.

بیش از ۱۰۰۰ شرکت چینی در لیست تحریم آمریکا

ایالات متحده اکنون، در مواجهه با رقابت و توانمندی شرکت‌های فناوری چینی، با سواستفاده از مفهوم امنیت ملی و وحشت آفرینی، قدرت دولتی خود را برای سرکوب و تحریم شرکت‌های چینی، مانند غول مخابراتی هواوی - یک شرکت پیشرو در حوزه فناوری‌های مخابراتی نسل پنجم - بسیج کرده است.

طی سال‌های گذشته، ایالات متحده ورود محصولات هوآوی به بازار آمریکا را محدود کرده، عرضه تراشه‌ها و سیستم‌عامل‌های آن را ممنوع کرده، و همچنین سایر کشورها را مجبور کرده که هوآوی را از کمک به راه اندازی شبکه های نسل پنجم محلی منع کنند.

کاخ سفید حتی کانادا را به بازداشت غیرقانونی منگ وانژو، مدیر مالی هوآوی برای نزدیک به سه سال مجبور کرد که این امر به تنش دیپلماتیک بین دو کشور منجر شد.

در واقع، ایالات متحده بهانه‌های زیادی برای سرکوب شرکت‌های دارای فناوری پیشرفته در چین برای محدودکردن توان آنها در عرضه رقابت جهانی تراشیده و بیش از ۱۰۰۰ شرکت چینی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

استراق سمع و جاسوسی

ایالات متحده همچنین از هژمونی و برتری خود در حوزه فناوری سوء استفاده کرده و حملات سایبری و شنود گسترده انجام داده است.

آمریکا، با بهره گیری از پیشرفته ترین فناوری ها، مدت هاست که "امپراتوری هکرها" را تاسیس کرده و به همین علت بدنام شده است. این کشور به دلیل اقدامات گسترده برای دزدی سایبری و راهزنی اینترنتی در سراسر جهان مورد سرزنش قرار گرفته است.

جاسوسی سایبری و نظارت ایالات متحده بدون تبعیض است. همه می توانند هدف نظارت این کشور باشند، خواه رقیب یا متحد و خواه دشمن، حتی رهبران کشورهای متحد مانند آنگلا مرکل صدراعظم سابق آلمان و چندین رئیس جمهور فرانسه هدف سرقت اطلاعات بوده اند.

نظارت سایبری و حملاتی که توسط ایالات متحده انجام می شود - مانند پریسم، درت باکس، ایریتنت هورن و Telescreen Operation - همگی گواه این است که ایالات متحده متحدان و شرکای خود را از نزدیک زیر نظر دارد.

جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، وب سایتی که برنامه های جاسوسی ایالات متحده را افشا کرد، گفته که "از یک ابرقدرت کنترل گر جهانی انتظار نداشته باشید که با افتخار یا احترام عمل کند. تنها یک قانون وجود دارد: هیچ قانونی وجود ندارد."