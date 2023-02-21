جمشید شارمهد به اعدام محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، پس از اتمام رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات، دادگاه انقلاب تهران، جمشید شارمهد سرکرده گروه تروریستی تندر را به اتهام افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی به اعدام محکوم کرد. جمشید شارمهد متولد ۱۳۳۴ تبعه ایران و دارای تابعیت مضاعف آلمان و اقامت در آمریکا است.

گروهک تروریستی تندر در اواسط سال ۱۳۸۲ توسط تعدادی از عناصر سلطنت طلب به سرکردگی فتح الله منوچهری و فرود فولادوند با رویکرد تئوریزه کردن تروریست ضددینی در انگلستان تأسیس شده است.

این گروهک تروریستی با بهره گیری از رسانه‌های دیداری، شنیداری و مجازی مطالب توهین آمیزی علیه دین مبین اسلام انجام داده است. پس از انتخاب شارمهد در سال ۸۵ به عنوان سرکرده گروه از رویکرد نرم به رویکرد سخت و تروریستی تغییر مسیر می‌دهد و به اقدامات تروریستی در اماکن مذهبی، اقتصادی و حساس می‌پردازد، به طوری‌که اقدامات جنایت‌کارانه این گروهک، موجب ناامنی جامعه و به خاک و خون کشیده شدن مردم شد.

بر اساس مستندات پرونده، جمشید شارمهد قصد انجام ۲۳ اقدام تروریستی داشته که موفق به انجام ۵ مورد آن شده است.

هدایت و رهبری گروهک تروریستی تندر، ارتباط با مقامات و افسران اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بمب گذاری در میان عزاداران حسینیه شهدا شیراز در ۲۴ فروردین ۱۳۸۷ که منجر به شهادت رسیدن ۱۴ تن و مجروحیت ۳۰۰ تن دیگر شد، انفجار در کفشداری حرم مطهر امام خمینی (ره)، آتش سوزی در هتل جهان تهران در هنگام ساخت و تهیه بمب جهت انفجار در حوزه علمیه آیت الله العظمی گلپایگانی (ره)، معاونت در تخریب عمدی از طریق آمریت در ایجاد انفجار دکل صدا و سیمای فارس، معاونت در اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد انفجار صوتی یک عدد بمب صوتی در شهرستان آبدانان استان ایلام، معاونت در تحریق عمدی از طریق آمریت در تحریق عمدی پالایشگاه نفتی شهرستان شاهرود و مباشرت در افشای اطلاعات طبقه بندی شده مختصات موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از طریق رادیو ماهواره‌ای تندر در تاریخ ۱۴ آبان ماه سال ۹۶ و انتشار ان در برنامه تلویزیونی گروهک تندر از جمله اقدامات و اتهامات جمشید شارمهد است.

برنامه‌ریزی جهت بمب‌گذاری در مصلای رشت، برنامه‌ریزی برای ترور استاندار وقت گیلان، برنامه‌ریزی و طراحی برای انفجار لوله‌های انتقال نفت بندر گناوه، برنامه‌ریزی به قصد بمب‌گذاری در نمایشگاه کتاب تهران، قصد انجام عملیات تروریستی در مجلس شورای اسلامی با بهره‌گیری از مواد شیمیایی، برنامه‌ریزی اعضای گروه برای سرقت صرافی و بانک‌ها جهت ایجاد رعب و وحشت در جامعه و تأمین مالی برای انجام عملیات‌های تروریستی، قصد ترور یکی از مقامات و مسئولان محلی شهرستان مریوان، قصد عملیات تروریستی انفجار در حوالی حرم حضرت معصومه (س) در قم، قصد بمب گذاری در حوزه علمیه امامزاده شاه فیض شیراز، برنامه ریزی برای بمب گذاری در سرویس حمل و نقل مسئولان و پرسنل اداری بسیج و سپاه در شهر شیراز و ترور آیت الله حائری امام جمعه وقت شیراز از اقداماتی است که گروهک تروریستی تندر قصد انجام آنها را داشتند.

پس از دستگیری متهم و صدور کیفرخواست، رسیدگی به این پرونده در هفت جلسه با حضور متهم و وکیل وی و شکات و خانواده شهدای ترور به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

متهم در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده، مسئولیت تمام اقدامات تروریستی گروهک تروریستی تندر را برعهده گرفته و بر تأثیرگذاری خود بر مجریان و عوامل اقدامات تروریستی که به شهادت و زخمی شدن ده‌ها تن از شهروندان ایران منجر شده اذعان داشته است.

پس از بررسی کامل پرونده، مستندات و قرائن موجود و اخذ دفاعیات متهم و وکیل وی، بر اساس رأی دادگاه اقدامات جمشید شارمهد به طور گسترده موجب اخلال شدید در نظم عمومی و از مصادیق افساد فی‌الارض بوده و بزهکاری متهم محرز و مسلم تشخیص داده و به اعدام محکوم شد.

گفتنی است، این حکم قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.